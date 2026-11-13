Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği son pay alım-satım işlemleri, piyasada yoğun bir el değiştirmeye işaret ediyor.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.329 adet pay 46,06 – 46,16 TL fiyat aralığından geri alındı.

• AKSGY – Alize Dinçkök tarafından 9,05 – 9,14 TL fiyat aralığından 1.225.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %9,10’a yükseldi.

• ARDYZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 21.500 adet pay 52,25 – 53,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ARSAN – Farsan İnşaat tarafından 3,19 – 3,27 TL fiyat aralığından 800.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %43,53’e yükseldi.

• ARSAN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.180.775 adet pay 3,21 – 3,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BALSU – Hasan Cuneyd Zapsu tarafından 23 Ekim – 10 Kasım döneminde borsa dışında 7,36 TL fiyattan 6.990.941,33 adet pay alınırken, 7,76 – 7,86 TL fiyat aralığından aynı miktarda pay satıldı. Şirket sermayesindeki payı %6,70 olarak korundu.

• BASGZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 36,02 – 36,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

• BAYRK – Kurt Taban Ayakkabı tarafından 3,00 – 3,16 TL fiyat aralığından 540.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %26,36’ya yükseldi.

• BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 12,21 – 12,74 TL fiyat aralığından 708.108 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,13’e yükseldi.

• BLUME – Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vural Bulut tarafından 30,363 TL ortalama fiyattan 80.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,46’ya yükseldi.

• CATES – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.188 adet pay 29,28 – 29,38 TL fiyat aralığından geri alındı.

• CITAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 13.857.770 adet pay 81,85 TL fiyattan geri alındı.

• DAPGM – Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz tarafından 2,49 TL fiyattan 42.984.391 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,78’e yükseldi.

• DUNYH – Bank of America Corporation tarafından 11,60 – 11,84 TL fiyat aralığından 677.780 adet alış ve 211.558 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %3,403’e yükseldi.

• EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 16,19 – 16,23 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,49’a yükseldi.

• EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.166 adet pay 23,86 – 24,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

• EKSUN – Eksim Yatırım Holding tarafından 3,78 – 3,88 TL fiyat aralığından 387.760 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %74,44’e yükseldi.

• ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 14,40 – 14,43 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ENKAI – Mehmet Sinan Tara tarafından 79,75 – 81,65 TL fiyat aralığından 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,17’ye yükseldi.

• ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 140.000 adet pay 6,22 – 6,28 TL fiyat aralığından geri alındı.

• FRIGO – Bank of America Corporation tarafından 2,17 – 2,19 TL fiyat aralığından 3.600.149 adet alış ve 5.493.751 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %2,868’e geriledi.

• GENIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.975.000 adet pay 4,61 TL fiyattan geri alındı.

• GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.053.435 adet pay 26,20 TL fiyattan geri alındı.

• GRSEL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.674 adet pay 248,00 TL fiyattan geri alındı.

• GRTHO – Ziraat Bankası’nın 8.023.063,86 TL nominal değerli pay bakiyesi sıfırlanırken, tasfiye halindeki fonların pay bakiyesi aynı tutara ve sermayedeki payı %6,418’e ulaştı.

• GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24.000 adet pay 80,39 TL ortalama fiyattan geri alındı.

• ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 10 Kasım’da 1,22 – 1,25 TL fiyat aralığından 11.660.144 adet alış ve 14.238.729 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %2,531’e geriledi.

• ICUGS – Bank of America Corporation tarafından 11 Kasım’da 1,29 – 1,31 TL fiyat aralığından 14.701.449 adet alış ve 5.457.029 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %5,191’e yükseldi.

• KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 12,2781 TL ortalama fiyattan 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,80’e yükseldi.

• LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 20.000 adet pay 11,49 – 11,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 3,30 TL ortalama fiyattan geri alındı.

• MEYSU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 7,75 TL fiyattan geri alındı.

• MOGAN – Güriş Holding tarafından 9,72 TL ortalama fiyattan 102.890 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,2521’e yükseldi.

• OZGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.831.994 adet pay 1,45 TL fiyattan geri alındı.

• OZSUB – MKK kayıtlarına göre Turgay Yaman’ın pay bakiyesi 6.018.063 adede, şirket sermayesindeki payı %5,015’e yükseldi.

• PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.256 adet pay 28,467 TL ortalama fiyattan geri alındı.

• PETKM – The Goldman Sachs Group tarafından Goldman Sachs International aracılığıyla 16,70 TL fiyattan 1.687.420 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %3,03’e yükseldi.

• RNPOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 990.000 adet pay 1,98 – 2,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

• RODRG – Bank of America Corporation tarafından 12,01 – 12,28 TL fiyat aralığından 21.647 adet alış ve 4.251 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki dolaylı payı %3,01’e yükseldi.

• SELEC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.738.472 adet pay 87,70 TL fiyattan geri alındı. Geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

• SKYLP – Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon’un 1.345.000 adet pay bakiyesi sıfırlanırken, tasfiye halindeki fonların pay bakiyesi aynı tutara ve sermayedeki payı %14,158’e ulaştı.

• SOKE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 7,10 – 7,12 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SUWEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 4,94 – 4,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 132.499.703 adet pay 2,37 TL fiyattan geri alındı. Geri alım programının tamamlandığı açıklandı.

• TKNKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.308.283 adet pay 31,10 TL fiyattan geri alındı.

• TRCAS – Aksoy Holding düzeyindeki aile içi pay devri sonrasında Erdal Aksoy’un Turcas A grubu paylarındaki dolaylı payı %5,45’e gerilerken, Saffet Batu Aksoy ve Banu Aksoy’un dolaylı payları ayrı ayrı %24,39’a yükseldi.

• TRENJ – TR Altın İşletmeleri tarafından 76,25 – 77,25 TL fiyat aralığından 65.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,66’ya yükseldi.

• TRMET – TR Altın İşletmeleri tarafından 109,20 – 110,60 TL fiyat aralığından 136.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,20’ye yükseldi.

• ULUUN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 97.386 adet pay 6,05 – 6,08 TL fiyat aralığından geri alındı.

• UNLU – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 160.000 adet pay 9,12 – 9,31 TL fiyat aralığından geri alındı.

Kaynak: İnfo Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.