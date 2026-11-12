Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, kurumun yazılı başvurusu üzerine SPK tarafından 12 Kasım 2026 tarihinde iletilen izin yazısı kapsamında iki hizmet noktasının faaliyetleri sonlandırılacak. Kapanış kararı alınan irtibat büroları şunlar oldu:

• Ankara İrtibat Bürosu: Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı, No.9A YDA Center, 12. Kat, Ofis No.524 Çankaya / Ankara

• Bağdat Caddesi Private İrtibat Bürosu: Bostancı Mah. Bağdat Cad. Havacı Binbaşı Mehmet Sk. No.1 Kat.3 Kadıköy / İstanbul

MÜŞTERİ HESAPLARI GENEL MÜDÜRLÜĞE DEVREDİLECEK

Bulls Yatırım, kapanış sürecinin yatırımcı işlemlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacağını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu iki büro tarafından takip edilen müşterilere ait tüm hesap ve kayıtların Genel Müdürlük bünyesine aktarılacağı, ilgili yatırımcıların takip ve işlemlerinin bundan böyle doğrudan Genel Müdürlük personeli tarafından yürütüleceği kaydedildi.