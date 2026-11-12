Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre 11 Kasım 2026 tarihinde açıklanan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda ikincil piyasadan geri alım işlemi gerçekleştirildi.

İşlem, Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla ihraç edilen ve 5 Mart 2027 vadesine sahip TRDOSMV32719 ISIN kodlu kira sertifikalarını kapsıyor.

Beta Enerji'nin nakit akışı ve güncel piyasa koşulları gözetilerek alınan karar çerçevesinde, söz konusu kira sertifikasının 15.000.000 TL nominal değerli kısmı vadesi beklenmeksizin geri alındı.

Şirket, geri alıma ilişkin ödeme sürecinin de eksiksiz olarak tamamlandığını kamuoyuna bildirdi.

ŞİRKET AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Yönetim sözleşmesine dayalı olarak ihraç edilen kira sertifikalarında Beta Enerji, fon kullanıcısı ve kaynak kuruluş sıfatıyla yer alıyor.

Şirketin bu hamlesi, nakit yönetimini optimize etme ve finansman maliyetlerini piyasa koşullarına göre dengeleme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

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