Şirket, nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç ettiği 200 milyon TL nominal değerli borçlanma aracının 7. kupon ödemesinin vadesinde yapılamadığını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, ödemenin aksamasına ilişkin olarak "Kupon ödemesi, mevcut finansal koşullar nedeniyle vadesinde gerçekleştirilememiştir" ifadesine yer verildi.

Borçlanma piyasalarında yakından izlenen gelişme sonrası, şirketin nakit akış yönetimi ve yatırımcılarla yürüteceği süreç piyasaların odağına yerleşti.

TEMERRÜDE KONU BORÇLANMA ARACININ ÖZELLİKLERİ

Ödemesi gerçekleştirilemeyen borçlanma aracına ait temel ihraç parametreleri:

• ISIN Kodu: TRSBORL22714

• Kıymet Türü: Özel Sektör Tahvili (TL Ödemeli)

• Toplam Nominal Tutar: 200.000.000 TL

• İhraç / Vade Başlangıç Tarihi: 12 Şubat 2025

• İtfa (Vade Sonu) Tarihi: 10 Şubat 2027 (728 Gün)

• Kupon Yapısı: Toplam 8 kupon (3 ayda bir ödemeli)

• Faiz Türü: Değişken (TLREF + %5 ek getiri)

• Satış Türü: Tahsisli / Nitelikli Yatırımcıya Satış

• Aracı Kuruluş & Saklama: D Yatırım Bankası A.Ş. & Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)

ŞİRKET AÇISINDAN NE ANLAMA GELİYOR?

Şirketlerin ihraç ettikleri tahvil ve bono kupon ödemelerini planlanan takvimde yerine getirememesi, sermaye piyasalarında teknik temerrüt veya ödeme güçlüğü göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Borlease Otomotiv yönetiminin, ilgili kupon ödemesinin telafisi, borcun yeniden yapılandırılması veya tahvil sahipleriyle olası bir uzlaşma takvimine dair atacağı adımlar yatırımcılar ve piyasa aktörlerince yakından takip edilecek.

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