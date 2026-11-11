Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki Liderler Zirvesi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin önemine değinen Erdoğan, iklim finansmanının daha ulaşılabilir ve ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Paris Anlaşması kapsamında belirlenen hedeflere ulaşılamaması durumunda iklim değişikliğinin oluşturduğu risklerin artacağına dikkat çekerek, Türkiye'nin üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek için azami çaba gösterdiğini ifade etti.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMA HAKKI KORUNMALI

İklim krizinin etkilerinin ülkeler arasında eşit dağılmadığını belirten Erdoğan, iklim değişikliğine en az katkıda bulunan ülkelerin en ağır sonuçlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Deniz seviyesindeki yükselişten en fazla etkilenen ülkelerin uluslararası platformlarda seslerini duyurmalarına destek vereceklerini belirten Erdoğan, özellikle Pasifik ülkelerinin ihtiyaçlarının daha görünür hale getirilmesinin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkının korunması gerektiğini vurgulayarak iklim finansmanına erişimin kolaylaştırılması çağrısını yineledi.

PARİS ANLAŞMASI HEDEFLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflerin önemine değinen Erdoğan, bu hedeflere ulaşılmaması halinde çevresel ve ekonomik risklerin büyüyebileceğini ifade etti.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine düşen görevleri yerine getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, COP31 organizasyonunun çevresel etkilerinin de mümkün olduğunca azaltıldığını söyledi.

AŞIRI TÜKETİM KRİZİ UYARISI

Konuşmasında doğal kaynakların korunmasına da yer veren Erdoğan, insanlığın aşırı tüketim nedeniyle derin bir tüketim krizi yaşadığını belirtti.

Çevre duyarlılığının farklı medeniyetlerin ve dinlerin ortak hassasiyetlerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, ormanların, denizlerin ve doğal kaynakların korunmasının önemini vurguladı.

İnsanlığın ortak bir yeryüzünü paylaştığını ifade eden Erdoğan, çevrenin korunması konusunda ortak sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekti.