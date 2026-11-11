Temmuz ayında 35 TL'den halka arz edilen Kardemir Çelik (KARCL) hisseleri, borsadaki yükselişini sürdürüyor. Tavan serisini üçüncü işlem gününe taşıyan hisse, yüzde 9,99 yükselişle 46,04 TL'ye ulaştı. Haftalık kazancı yüzde 77,08'e çıkan KARCL'de en çok alım ve satım yapan aracı kurumlar da belli oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören Kardemir Çelik (KARCL) hisselerinde yükseliş hareketi dikkat çekiyor. Halka arz fiyatı 35 TL olan hisseler, son üç işlem gününde tavan serisi gerçekleştirdi.

Bugün borsa açılışında da tavan olan KARCL, yüzde 9,99'luk yükselişle 46,04 TL seviyesine çıktı. Hissenin haftalık bazdaki değer kazancı ise yüzde 60,98 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Investing

Eylül ayının ortalarında 233 TL seviyesine kadar yükselen hisse, Kasım ayının başında 22,06 TL'ye kadar gerilemişti. Hisseler yüzde 90,03 değer kaybetmişti.

KARCL HİSSELERİNDE EN ÇOK ALIM YAPAN ARACI KURUMLAR

Kardemir Çelik hisselerinde alım tarafında A1 ilk sırada yer aldı. A1 üzerinden 138 bin 28 lot net alım gerçekleştirilirken kurumun toplam alımlardaki payı yüzde 21,69 oldu.

Şeker Yatırım 81 bin 433 lot net alımla ikinci sırada yer alırken Midas 79 bin 614 lotla üçüncü sıraya yerleşti.

KARCL hisselerinde en çok net alım yapan ilk beş aracı kurum şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet A1 138.028 %21,69 46,332 Şeker 81.433 %12,79 49,62 Midas 79.614 %12,51 44,435 Garanti 75.721 %11,90 45,054 Halk 72.101 %11,33 45,793

İlk beş kurumun toplam net alımı 446 bin 897 lot olarak kaydedildi. Diğer aracı kurumların net alım miktarı ise 189 bin 599 lot oldu.

Kaynak: ForInvest

KARCL HİSSELERİNDE EN ÇOK SATIŞ YAPAN KURUMLAR

Satış tarafında Yapı Kredi ilk sırada yer aldı. Kurum, KARCL hisselerinde 148 bin 339 lot net satış gerçekleştirdi. Yapı Kredi'nin toplam satışlar içindeki payı yüzde 23,31, ortalama maliyeti ise 45,108 oldu.

İş Yatırım 77 bin 960 lot net satışla ikinci sırada bulunurken QNB 53 bin 531 lotla üçüncü sırada yer aldı.

KARCL hisselerinde en çok net satış yapan ilk beş aracı kurum şöyle:

Aracı kurum Net lot Pay Maliyet Yapı Kredi -148.339 %23,31 45,108 İş -77.960 %12,25 46,53 QNB -53.531 %8,41 45,676 Ata -50.346 %7,91 44,875 Meksa -48.709 %7,65 45,802

İlk beş kurumun net satış miktarı 378 bin 885 lot olurken diğer aracı kurumların net satış miktarı 257 bin 611 lot olarak gerçekleşti.

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