Bank of America'nın TSİ 13.00 itibarıyla Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği işlemler belli oldu. Kurum, 534,5 milyon net hacimle alım tarafında yer alırken INFO ve KTLEV hisselerinde yoğunlaştı. Satış tarafında ise PEKGY, ISCTR ve EREGL öne çıktı.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlem dağılımları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Kasım 2026 tarihli verilere göre Bank of America'nın (BofA) alım ve satım işlemlerinde dikkat çeken hisseler belli oldu.

Saat 13.00 itibarıyla BofA'nın net hacmi 534 milyon 525 bin 121 seviyesinde gerçekleşti. Kurumun alım tarafındaki ilk beş sırasında INFO, KTLEV, ICUGS, SASA ve BTCIM yer aldı.

BOFA'NIN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

BofA'nın alım listesinde INFO ilk sırada yer aldı. Kurum, INFO hissesinde 24 milyon 661 bin 434 lot net alım gerçekleştirirken bu işlemlerin payı yüzde 16,51 oldu. INFO'daki ortalama maliyet 0,769 olarak kaydedildi.

KTLEV, 22 milyon 120 bin 824 lot net alımla ikinci sırada yer aldı. Bu hissedeki işlemlerin payı yüzde 14,81, ortalama maliyet ise 6,062 oldu.

BofA'nın en çok net alım yaptığı ilk beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay Maliyet INFO 24.661.434 %16,51 0,769 KTLEV 22.120.824 %14,81 6,062 ICUGS 9.244.420 %6,19 1,32 SASA 5.973.036 %4,00 1,576 BTCIM 4.839.574 %3,24 2,051

Diğer hisselerdeki net alım miktarı ise 82 milyon 514 bin 802 lot oldu. Bu işlemlerin toplam alımlar içindeki payı yüzde 55,25 olarak gerçekleşti.

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ilk sırada PEKGY yer aldı. BofA, PEKGY'de 10 milyon 315 bin 507 lot net satış gerçekleştirirken işlemlerin payı yüzde 11,90 oldu. Hissedeki ortalama maliyet 1,219 olarak kaydedildi.

ISCTR, 6 milyon 412 bin 736 lot net satışla ikinci sırada yer alırken EREGL'de 6 milyon 311 bin 672 lot net satış gerçekleşti.

BofA'nın en çok net satış yaptığı ilk beş hisse şu şekilde sıralandı:

Hisse Net lot Pay Maliyet PEKGY -10.315.507 %11,90 1,219 ISCTR -6.412.736 %7,40 13,662 EREGL -6.311.672 %7,28 32,07 EUPWR -4.701.170 %5,42 37,458 ADESE -4.389.230 %5,06 0,53

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