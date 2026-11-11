Yapı Kredi'nin 11 Kasım 2026 tarihinde TSİ 13.00 itibarıyla gerçekleştirdiği hisse işlemleri belli oldu. Kurumun net hacmi 676 milyon 165 bin 898 olarak kaydedildi. Alım tarafında SASA, SLSJCV ve BJKAS öne çıkarken satış listesinde PEKGY ilk sırada yer aldı.

Borsa İstanbul'da aracı kurumların hisse bazlı işlem dağılımları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 11 Kasım 2026 tarihli verilere göre Yapı Kredi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en çok net alım ve net satış yapılan hisseler belli oldu.

TSİ 13.00 itibarıyla Yapı Kredi'nin net hacmi 676 milyon 165 bin 898 seviyesinde gerçekleşti. Alım tarafında ilk beş sırada SASA, SLSJCV, BJKAS, TSPOR ve MRGYO yer aldı.

YAPI KREDİ'NİN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

Yapı Kredi'nin alım listesinde SASA ilk sırada yer aldı. Kurum, SASA hissesinde 11 milyon 387 bin 796 lot net alım gerçekleştirirken işlemlerin payı yüzde 10,22 oldu. Hissedeki ortalama maliyet 1,577 olarak kaydedildi.

SLSJCV, 9 milyon 489 bin 444 lot net alımla ikinci sırada yer alırken BJKAS 6 milyon 254 bin 398 lotla üçüncü oldu.

Yapı Kredi'nin en çok net alım yaptığı ilk beş hisse şöyle sıralandı:

Hisse Net lot Pay Maliyet SASA 11.387.796 %10,22 1,577 SLSJCV 9.489.444 %8,52 0,07 BJKAS 6.254.398 %5,62 1,171 TSPOR 5.349.660 %4,80 0,75 MRGYO 5.004.735 %4,49 1,192

Diğer hisselerdeki net alım miktarı 73 milyon 896 bin 23 lot olarak gerçekleşti. Bu işlemlerin toplam alımlar içindeki payı yüzde 66,34 oldu.

Kaynak: ForInvest

YAPI KREDİ'NİN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Satış tarafında ilk sırada PEKGY yer aldı. Yapı Kredi, PEKGY hissesinde 14 milyon 626 bin 678 lot net satış gerçekleştirdi. İşlemlerin payı yüzde 18,18, ortalama maliyeti ise 1,204 oldu.

KMMVDV, 10 milyon 655 bin 501 lot net satışla ikinci sırada yer aldı. ENERY'de 3 milyon 422 bin 749 lot, SKBNK'de 2 milyon 324 bin 481 lot net satış gerçekleştirildi.

Yapı Kredi'nin en çok net satış yaptığı ilk beş hisse şu şekilde sıralandı:

Hisse Net lot Pay Maliyet PEKGY -14.626.678 %18,18 1,204 KMMVDV -10.655.501 %13,24 0,018 ENERY -3.422.749 %4,25 13,91 SKBNK -2.324.481 %2,89 3,82 EREGL -2.271.257 %2,82 32,327

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