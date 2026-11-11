Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların 2026 yılı ocak-eylül dönemine ilişkin net kâr rakamları, sektördeki kârlılık farklılıklarını ortaya koydu. Borsa İstanbul'da işlem gören ve borsa dışında faaliyet gösteren toplam 20 bankanın finansal sonuçları karşılaştırıldığında, net kâr büyüklüğünde Garanti BBVA ve Ziraat Bankası öne çıktı.

GARANTİ BBVA 98,20 MİLYAR TL İLE ZİRVEDE

Garanti BBVA (GARAN), 2026 yılının ilk 9 ayında 98,20 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki net kârı 84,03 milyar TL seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda kâr artışı yüzde 16,9 olarak gerçekleşti.

Ziraat Bankası'nın net kârı ise geçen yılın aynı dönemindeki 113,68 milyar TL'den 94,20 milyar TL'ye geriledi. Bankanın net kârında yüzde 17,1 düşüş yaşandı.

BANKALARIN 2026 YILI 9 AYLIK NET KÂRLARI

Bankaların 2026 yılının ilk 9 ayında elde ettikleri net kârlar, 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında şu şekilde sıralandı:

DİĞER 10 BANKANIN NET KÂR RAKAMLARI

Listenin ikinci bölümünde yer alan bankaların finansal sonuçlarında da farklı oranlarda kâr artışları görüldü.

ING Bank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 11,40 milyar TL

2025 net kâr: 7,84 milyar TL

Değişim: %45,4 artış

HSBC Bank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 6,90 milyar TL

2025 net kâr: 4,91 milyar TL

Değişim: %40,5 artış

Fibabanka (Borsa dışı)

2026 net kâr: 3,80 milyar TL

2025 net kâr: 2,61 milyar TL

Değişim: %45,6 artış

Anadolubank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 3,45 milyar TL

2025 net kâr: 2,92 milyar TL

Değişim: %18,4 artış

ICBC Turkey (Borsa dışı)

2026 net kâr: 3,10 milyar TL

2025 net kâr: 1,85 milyar TL

Değişim: %68,0 artış

Şekerbank (SKBNK)

2026 net kâr: 2,60 milyar TL

2025 net kâr: 1,91 milyar TL

Değişim: %35,9 artış

Odea Bank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 1,85 milyar TL

2025 net kâr: 845,3 milyon TL

Değişim: %118,8 artış

Burganbank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 1,60 milyar TL

2025 net kâr: 1,12 milyar TL

Değişim: %43,5 artış

Alternatifbank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 1,20 milyar TL

2025 net kâr: 910,5 milyon TL

Değişim: %31,8 artış

Citibank (Borsa dışı)

2026 net kâr: 1,45 milyar TL

2025 net kâr: 2,11 milyar TL

Değişim: %31,3 düşüş

KÂRINI EN ÇOK ARTIRAN BANKA VAKIFBANK OLDU

İncelenen 20 banka arasında yıllık net kâr artış oranı en yüksek banka yüzde 122,2 ile VakıfBank oldu.

VakıfBank'ı yüzde 118,8 artışla Odea Bank (Borsa dışı) ve yüzde 109,1 artışla Halkbank takip etti.

AKBANK'IN NET KÂRI ÇEYREKLİK BAZDA GERİLEDİ

Akbank, üçüncü çeyrekte 11,60 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın kârı, analistlerin medyan beklentisinin yüzde 0,3 altında kaldı.

Akbank'ın net kârı önceki çeyreğe göre yüzde 23,7 geriledi. Bankanın swap maliyetlerinden arındırılmış net faiz marjında 113 baz puanlık daralma yaşandı.

HALKBANK VE ŞEKERBANK'TA KÂR ARTIŞI

Halkbank, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 8,54 milyar TL net kâr elde etti. Bankanın net kârı bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 artarken piyasa beklentisinin yüzde 9,5 üzerinde gerçekleşti.

Şekerbank ise üçüncü çeyrekte 1,23 milyar TL net kâr açıkladı. Bankanın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,1 artarken önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 6,4 geriledi. Net faiz gelirleri 6,33 milyar TL olarak kaydedildi.

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