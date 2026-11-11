Bankanın yılın ilk dokuz ayındaki net kârı 124,5 milyar TL'ye, ekonomiye sağladığı toplam finansman ise 7,7 trilyon TL'ye ulaştı.

Ziraat Bankası, 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Kuruluşunun 163'üncü yıl dönümüne hazırlanan banka, Türk lirası ağırlıklı bilanço stratejisi ve seçici kredi politikasıyla büyümesini sürdürdü.

Küresel finansal koşullardaki sıkılaşma ve jeopolitik belirsizliklere rağmen kredi hacmini artıran bankanın toplam aktifleri 10 trilyon 121 milyar 327 milyon TL'ye yükseldi. Böylece Ziraat Bankası, Türk bankacılık sektöründe 10 trilyon TL aktif büyüklüğünü aşan ilk banka oldu.

ZİRAAT BANKASI'NIN 9 AYLIK KÂRI 124,5 MİLYAR TL

Ziraat Bankası, 2026 yılının ilk dokuz ayında 124 milyar 470 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın toplam özkaynakları ise 808 milyar 141 milyon TL olarak gerçekleşti.

Verimlilik odaklı iş modeli ve ihtiyatlı bilanço yönetimiyle özkaynaklarını güçlendiren banka, üçüncü çeyrek sonunda ekonomiye sağladığı toplam finansmanı 7 trilyon 655 milyar 139 milyon TL'ye çıkardı.

Bu tutarın 5 trilyon 461 milyar 411 milyon TL'si nakdi kredilerden, 2 trilyon 193 milyar 728 milyon TL'si ise gayrinakdi kredilerden oluştu.

KREDİLERİN YÜZDE 84'Ü REEL SEKTÖRE YÖNLENDİRİLDİ

Ziraat Bankası'nın nakdi kredilerinin yüzde 84'ü reel sektörün finansmanına aktarıldı. Türk lirası kredilerin toplam nakdi krediler içerisindeki payı ise yüzde 65 oldu.

Makroekonomik koşulların bankacılık sektöründe aktif kalitesi üzerinde baskı oluşturduğu dönemde müşteri ve sektör bazlı risk yönetimine ağırlık veren banka, takipteki alacaklar oranını yüzde 2 seviyesinde tuttu. Bankacılık sektörünün takipteki alacaklar oranı ise aynı dönemde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

TARIM KREDİLERİ 1,2 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Ziraat Bankası'nın tarımsal üretime sağladığı finansman desteği de büyümeye devam etti. Bankanın toplam tarım kredileri 1,2 trilyon TL'nin üzerine çıktı.

Tarımsal üretimde verimlilik, mekanizasyon, tarıma dayalı sanayileşme ve gıda güvenliğine yönelik yatırımlar bankanın öncelikli finansman alanları arasında yer aldı.

Eylül 2026 sonu itibarıyla kadın ve genç çiftçilere sağlanan finansman desteğinde de önemli büyüklüklere ulaşıldı.

Kadın çiftçiler: 77 bin üreticiye kullandırılan kredilerin bakiyesi 91 milyar TL oldu.

Genç çiftçiler: 152 bin üreticiye kullandırılan kredilerin bakiyesi 249 milyar TL'ye ulaştı.

Banka, aile işletmeleri ve kooperatiflere yönelik finansman çözümlerini de sürdürdü.

MEVDUAT BÜYÜKLÜĞÜ 6,5 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Ziraat Bankası'nın toplam mevduat büyüklüğü, 2026 yılının üçüncü çeyreği sonunda 6 trilyon 500 milyar 444 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk lirası mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 61 oldu.

Fonlama maliyetlerinin çeyreğin büyük bölümünde yüksek seyrettiği dönemde mevduat maliyetlerini etkin şekilde yönettiğini bildiren banka, uluslararası piyasalardan sağladığı mevduat dışı kaynaklarla fonlama yapısını çeşitlendirmeyi sürdürdü.

ZİRAAT BANKASI 21 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Ziraat Bankası, iştirakleri ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla uluslararası faaliyetlerini de sürdürüyor. Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya, Afrika ve Asya'yı kapsayan geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren bankanın 21 ülkede toplam 129 hizmet noktası bulunuyor.

Bankanın uluslararası faaliyetlerinde Türk şirketlerinin yurt dışındaki çalışmalarının desteklenmesi, işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye'nin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

ALPASLAN ÇAKAR: KREDİ KALİTESİNDEN ÖDÜN VERMEDİK

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde küresel finansal koşullardaki sıkılaşmaya ve enerji kaynaklı risklere dikkat çekti.

Yurt içinde uygulanan ekonomik program kapsamında ağustos sonundan itibaren fonlama koşullarında kademeli gevşemenin başladığını belirten Çakar, bankanın büyüme stratejisine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ortamda, sektörün lider bankası olarak, büyürken kredi kalitesinden ödün vermedik. Seçici kredi politikamız ve güçlü risk yönetimi altyapımızla takip oranımızı sektör ortalamasının oldukça altında tutarken, reel sektöre ve özellikle tarıma sağladığımız finansmanı artırdık."

Çakar, yaygın mevduat yapısı ve yurt dışından temin edilen kaynakların bankanın bilançosunun dengeli büyümesine katkı sağladığını ifade etti.