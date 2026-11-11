Kavcıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan affını istediğini kamuoyuna ilan etti.

Kavcıoğlu'nun istifa kararı; kurumun başkan yardımcısı ve iki daire başkanının tutuklandığı, kendisinin de verdiği röportajda "BDDK'nın fonla uzaktan yakından ilgisi yok" diyerek suçlamaları reddettiği kritik bir sürecin hemen ardından geldi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: "KURUMUN YIPRANMAMASI İÇİN..."

Şahap Kavcıoğlu, ayrılık gerekçesini kurumun kurumsal itibarını koruma amacıyla açıkladı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."