Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap; soruşturma kapsamında gündeme gelen rüşvet iddialarını yalanladı, kritik isimlerle yaptığı temasların perde arkasını anlattı ve kurumun fon piyasalarıyla kurumsal bir bağı bulunmadığını savundu.

BDDK’nın soruşturmanın odağına çekilmesine sert tepki gösteren Kavcıoğlu, "BDDK Türkiye'nin en güzide kurumlarından bir tanesidir. Fon işiyle uzaktan yakından ilgisi yok" diyerek kurumun görev alanının bankacılık mevzuatıyla sınırlı olduğunu vurguladı.

Bankaların portföy yönetim şirketleriyle olan temaslarının doğrudan suç sayılamayacağını ifade eden Kavcıoğlu, sermaye piyasası onayları ile bankacılık izinlerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Pusula Grubu bünyesindeki İktisat Katılım Bankası'na yönelik sürece de değinen Kavcıoğlu, kuruluş sürecinde herhangi bir sakınca görülmediğini ancak fonlardan para çıkışlarının başlaması üzerine 3 Ağustos'ta bankanın faaliyete başlama sürecini durdurduklarını açıkladı:

"Fonlardan çıkış başlamış. 'Sonunu görelim, ne yaparsa yapsın' diye bekledik. Altını çiziyorum, faaliyet izni vermedik."

Kavcıoğlu ayrıca, MASAK, MİT, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı dahil hiçbir devlet kurumundan kendilerine bahse konu isimler hakkında olumsuz bir resmi yazı ulaşmadığını aktardı.

"500 BİN TASARRUF SAHİBİ MAĞDUR OLMASIN DİYE GÖRÜŞTÜM"

Soruşturmada tutuklanan Tera Grubu yöneticisi Emre Tezmen ve Pusula Grubu sahibi Serdar Turhan ile makamında görüştüğünü doğrulayan Kavcıoğlu, temasların amacının toplumsal bir mali krizi önlemek olduğunu belirtti:

• Randevu Gerekçesi: Tera ve Pusula arasındaki birleşme girişiminin ardından Emre Tezmen'in talebiyle ilk temasın sağlandığını belirten Kavcıoğlu, iki isimle BDDK Başkanı olduktan sonra tanıştığını ve süreç boyunca 3-4 kez görüştüğünü ifade etti.

• Katılımevim ve Birevim Vurgusu: Görüşmelerin temel gerekçesini tasarruf finansman şirketlerine bağlayan Kavcıoğlu, "Katılımevim olduğu için ben görüşüyorum. Çünkü 500 bin kişi var. Sıkıntı olmaması için o süreci nasıl yönetiriz diye görüştüm" diyerek şirketlerin karşılaştığı krizin yayılmasını engellemeye çalıştıklarını savundu.

20 MİLYAR LİRALIK RÜŞVET İDDİASINA SERT YANIT: "AKIL KÂRI DEĞİL"

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın; "Kavcıoğlu'nun Pusula ve Katılımevim'i kurtarmak adına Emre Tezmen'den 20 milyar lira istediği, karşılığında Takasbank üzerinden 35 milyar liralık kredi sağlayacağı" yönündeki suçlamalarını kesin bir dille reddeden Kavcıoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İddia edilen mekanizmanın bankacılık mantığıyla bağdaşmadığını belirten Kavcıoğlu, "Takasbank normal banka değil. Bankadan 35 milyarlık mektup alacaksın, Takasbank'a vereceksin. Tera'ya o durumda 35 milyarı kim verir? 35 milyar kredi için 20 milyar rüşveti kim verir? Akıl kârı değil" sözleriyle tepki gösterdi.

ALİ EMRE BALLI İLE ÖLÜMÜNDEN BİR GÜN ÖNCEKİ GÖRÜŞME

Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’nın 6 Ekim’de aracında ölü bulunmasından bir gün önce kendisini ziyaret ettiğini de doğrulayan Kavcıoğlu, toplantının gündemine ilişkin konuştu:

Ballı’nın görüşmede bazı tahvil ödemeleri ve kredi süreçleri için hazırlık yaptıklarını aktardığını söyleyen Kavcıoğlu, kendisine "Sorun yok, hallediyoruz" dediğini ifade etti.

Ballı'nın aşırı tedirgin veya stresli görünmediğini ancak "şen şakrak da olmadığını" belirten Kavcıoğlu, ölüm haberini aldığında büyük şaşkınlık yaşadığını kaydetti.

Savcı Sayan'ın iddialarında geçen çağrı merkezi projesine de açıklık getiren Kavcıoğlu, BDDK'nın Erzurum'daki merkezini Bayburt'a taşıdığını, bu sektörde faaliyeti olan Ballı'nın da kente yatırım yapmak istediğini ancak vefatı nedeniyle projenin hayata geçemediğini bildirdi.

"BENİM DE AİLEMİN DE BORSADA PARASI YOK"

Röportajda, üç üst düzey bürokratının tutuklanmasının ardından kendisine yönelik bir şüpheli sıfatı veya soruşturma bulunup bulunmadığı sorusuna net bir yanıt vermeyen Kavcıoğlu, "Öğreneceğiz, bekliyoruz. Bize gelen bir bilgi yok. Bize de sorarlar, bizimle ilgili de başkalarıyla ilgili de" değerlendirmesinde bulundu.

Kendisinin ve ailesinin sermaye piyasalarıyla hiçbir kişisel bağı olmadığını vurgulayan Kavcıoğlu, "Benim, ailemin, ilişkili olduğum hiç kimsenin fonda ve borsada parası yok. Şimdi değil, 20-30 senedir yok" diyerek sözlerini tamamladı.