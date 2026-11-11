Şirket, finansal tablolarında TFRS'ye göre 127 milyon TL net dönem zararı açıklarken, temettü dağıtılmamasını genel kurulun onayına sunma kararı aldı.

TUCLK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, 2025 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabı sağlanamadığı için gerçekleştirilemediği belirtildi.

4 Kasım 2026 tarihinde yapılması planlanan toplantının yeterli katılım sağlanamaması nedeniyle yapılamadığı açıklanırken, ikinci Olağan Genel Kurul toplantısının 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de İstanbul Ümraniye'de bulunan Bof Hotels İstanbul'da gerçekleştirileceği duyuruldu.

TUCLK TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2026 tarihli ve 2026/19 sayılı kararına göre, 2025 yılı finansal tablolarında farklı muhasebe esaslarına göre iki ayrı sonuç ortaya çıktı.

Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda, vergi ve diğer yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 127 milyon 8 bin 379 TL net dönem zararı oluştu.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolarda ise 22 milyon 801 bin 926,24 TL net dönem kârı kaydedildi.

Yönetim Kurulu, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak geçmiş yıllar kârları ve zararları hesabına aktarılmasını önerdi. Bu doğrultuda 2025 yılı için kâr payı dağıtımı yapılmaması teklifinin genel kurulun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.

TUCLK GENEL KURUL TOPLANTISI 2 ARALIK'TA

TUCLK'nin temettü dağıtmama teklifi, 2 Aralık 2026 tarihinde yapılacak ikinci Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacak. Nihai karar genel kurulda alınacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.