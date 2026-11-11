Borsa İstanbul'da aralarında Astor Enerji (ASTOR), Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve Koç Holding'in (KCHOL) de bulunduğu 8 hissede 10 Kasım Salı günü özel emir işlemi gerçekleştirildi. İşlemlerin toplam hacmi 1 milyar 163 milyon 934 bin 48 TL'ye ulaşırken, en yüksek işlem hacmi 271,4 milyon TL ile ISKPL hissesinde kaydedildi.

EN YÜKSEK ÖZEL EMİR İŞLEMİ HANGİ HİSSEDE GERÇEKLEŞTİ?

Özel emir işlemlerinde en yüksek hacim 271 milyon 402 bin 813 TL ile Işık Plastik (ISKPL) hissesinde gerçekleşti. Şirketin 106 milyon 851 bin 501 lot payı, 2,54 TL işlem fiyatıyla özel emir işlemine konu oldu.

ISKPL'yi 266,2 milyon TL ile Tüpraş (TUPRS) ve 207,21 milyon TL ile Koç Holding (KCHOL) izledi.

Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde ise 183,08 milyon TL tutarında özel emir işlemi gerçekleşirken, Astor Enerji (ASTOR) hisselerinde işlem hacmi 120,52 milyon TL olarak kaydedildi.

ASTOR, THYAO, TUPRS VE KCHOL: İŞTE ÖZEL EMİRLE İŞLEM YAPILAN 8 HİSSE

Borsa İstanbul'da özel emir işlemi gerçekleşen hisseler, işlem hacimleri, lot miktarları ve fiyatları şöyle;

Hisse kodu İşlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) İşlem fiyatı (TL) ASTOR 120.516.401 863.298 139,60 GLYHO 15.930.000 1.000.000 15,93 ISKPL 271.402.813 106.851.501 2,54 KCHOL 207.210.000 1.000.000 207,21 RGYAS 12.594.834 73.654 171,00 SAHOL 87.000.000 1.000.000 87,00 THYAO 183.080.000 580.000 315,655 TUPRS 266.200.000 800.000 332,75

BORSA İSTANBUL'DA ÖZEL EMİR İŞLEMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Özel emir işlemi, hisse senetlerinde alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşmasıyla belirlenen fiyat üzerinden gerçekleştirilen işlemleri ifade ediyor. Bu işlemler, piyasada o anda oluşan fiyatlardan farklı seviyelerde gerçekleşebiliyor.

Özel emirlerde işlem yapılacak karşı yatırım kuruluşu seçilerek nominal tutar, fiyat, valör ve ilgili sermaye piyasası aracı sisteme iletiliyor. Emir yalnızca seçilen karşı yatırım kuruluşu tarafından görüntülenebiliyor.

Yüksek tutarlı bazı işlemlerin ardından ilgili taraflar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden pay alım satım bildirimi yayımlayabiliyor. Ancak bildirim yapılmayan işlemlerde alıcı ve satıcının kimliği kamuya açık bilgilerden belirlenemiyor.

Özel emir işlemleri tek başına hissede yeni bir alım dalgası başladığı veya büyük yatırımcıların pozisyon artırdığı anlamına gelmiyor. İşlemlerin niteliğinin değerlendirilmesinde varsa ilgili KAP açıklamaları önem taşıyor.

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