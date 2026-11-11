Sermaye piyasalarında yürütülen fon soruşturmasının odağındaki hisselerden Özata Denizcilik (OZATD) ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 42 yatırım fonu tasfiye kapsamına alınan Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., OZATD hisselerinde satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, satışın ardından Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu fonların şirketteki toplam payı yüzde 3 sınırının altına geriledi.

PARDUS PORTFÖY'DEN OZATD HİSSELERİNDE SATIŞ! YÜZDE 3 EŞİĞİNİN ALTINA DÜŞTÜ

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş., 10 Kasım 2026 tarihinde kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) hisselerinde 743,345 lot satış gerçekleştirildiğini açıkladı.

Satışın ardından Pardus Portföy'ün kurucusu olduğu yatırım fonlarının Özata Denizcilik sermayesindeki toplam payı yüzde 2,135'e geriledi.

Böylece fonların şirketteki toplam payı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği kapsamında bildirim yapılmasını gerektiren yüzde 3 eşiğinin altına düştü.

PARDUS PORTFÖY'ÜN 42 FONU TASFİYE KAPSAMINA ALINMIŞTI

Pardus Portföy, eylül ayında sermaye piyasalarında başlayan geniş kapsamlı fon tasfiyesi sürecinden etkilenen portföy yönetim şirketleri arasında yer almıştı.

SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararları doğrultusunda Pardus Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının alım satım işlemleri durdurulmuş, şirketin kurucusu olduğu 42 fon için tasfiye kararı alınmıştı.

SPK, aynı süreçte 7 portföy yönetim şirketine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verildiğini ve bu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcının bulunduğunu açıklamıştı

6 Kasım'da SPK, tasfiye kapsamında bulunmayan ancak işlemleri durdurulan fonların yeniden açılmasına yönelik başvuru sürecini duyurdu. Pardus Portföy de 9 Kasım'da Ziraat Bankası'na başvuruda bulunduğunu açıkladı.

OZATD HİSSELERİ FON SORUŞTURMASINDA MERCEK ALTINDA

Özata Denizcilik hisseleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında incelenen paylar arasında bulunuyor.

Soruşturma kapsamında savcılığın sevk yazısında OZATD hisselerindeki olağandışı fiyat hareketleri, Tera Grubu'nun yüksek tutarlı pay alımları ve işlemlerin zamanlaması üzerinde durulmuştu.

Özellikle eylül ayında fon tasfiyesi kararlarının alınmasının ardından OZATD hisselerinde sert değer kayıpları yaşanmıştı. Hisse, 6 Kasım seansında 102,10 TL seviyesine kadar gerileyerek taban fiyattan işlem görmüştü.

Hisse son olarak 10 Kasım tarihinde yüzde 9,96 düşüşle 82,75 TL'ye kadar geriledi.

Pardus Portföy'ün KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %3 ,%5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." şeklinde olup, Pardus Portföy Yönetimi AŞ.nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hisselerinde 10/11/2026 tarihinde 743,345 adet lot hisse satımı gerçekleşmiştir. Bu işlem sonucunda Pardus Portföy Yönetimi AŞ.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hisseleri %3 sınırı altına inerek %2,135 'e ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.