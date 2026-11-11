Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 10 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen hisse alımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamaya göre Beta Enerji, pay piyasasında hisse değerinin desteklenmesi amacıyla gün içi işlemlerde 45,58 TL ile 45,82 TL fiyat aralığından toplam 55.097 adet payın geri alımını tamamladı.

Toplam İşlem Tutarı: 2.518.370,08 TL

İşlemin Şirket Sermayesine Oranı: Yaklaşık yüzde 0,01360

Ulaşılan Toplam Pay Oranı: Son alımla birlikte şirketin kendi bünyesinde tuttuğu BETAE paylarının şirket sermayesine oranı yüzde 0,13496 seviyesine yükseldi.

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