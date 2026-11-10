Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre şirket, 9 Kasım 2026 tarihinde tek seansta 100 milyon adedin üzerinde hissenin geri alımını gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu’nun 19 Ekim 2026 tarihinde aldığı hisse geri alım kararı doğrultusunda yürütülen süreçte, son alımla birlikte şirketin portföyündeki kendi paylarının oranı kayda değer ölçüde yükseldi:

• İşlem Tarihi: 9 Kasım 2026

• Alım Yapılan Pay Miktarı (Nominal Değer): 100.649.033 TL / Adet

• Pay Başına İşlem Fiyatı: 3,46 TL

• Toplam İşlem Tutarı: Yaklaşık 348,2 milyon TL

• Sermayeye Oranı: yüzde 0,50325

HİSSE FİYATINA VE ŞİRKET DEĞERİNE DESTEK

Şirket yönetiminin aldığı bu adım, piyasa koşullarında şirket hisselerinin gerçek değerini desteklemek ve hissedarlara güven vermek amacıyla devreye alınan geri alım programının kararlılıkla sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Tek seansta yaklaşık 348,2 milyon liralık kaynağın ayrıldığı işlemle birlikte, şirket sermayesinin yarım puanı aşkın (yüzde 0,503) büyüklüğündeki payı doğrudan şirket bünyesine geçmiş oldu.

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