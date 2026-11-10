Borsa İstanbul'da ENKAI koduyla işlem gören Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin ortaklarından Mehmet Sinan Tara ve Şarık Ömer Tara, şirket paylarında alım gerçekleştirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalara göre iki ortak, 9 Kasım 2026 tarihinde toplam 600.000 lot ENKAI hissesi satın aldı. İşlemlerin ardından ortakların şirket sermayesindeki pay oranları da açıklandı.

ENKAI HİSSESİNDE 600 BİN LOTLUK ALIM

Enka İnşaat ortaklarından Şarık Ömer Tara ve Mehmet Sinan Tara'nın gerçekleştirdiği pay alım işlemlerine ilişkin detaylar KAP üzerinden duyuruldu.

Açıklamalara göre 9 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen işlemlerde toplam 600 bin lot ENKAI payı satın alındı.

MEHMET SİNAN TARA'DAN 500 BİN LOTLUK ENKAI ALIMI

Mehmet Sinan Tara, 9 Kasım 2026 tarihinde ENKAI paylarında 77,50 TL ile 80,85 TL fiyat aralığından toplam 500.000 lot alış işlemi gerçekleştirdi.

Bu işlemle birlikte Mehmet Sinan Tara'nın Enka İnşaat sermayesindeki payları ve oy hakları 9 Kasım itibarıyla yüzde 1,163 seviyesine ulaştı.

ŞARIK ÖMER TARA'DAN 100 BİN LOTLUK ALIM

Şirket ortaklarından Şarık Ömer Tara da aynı tarihte ENKAI hisselerinde alış işlemi gerçekleştirdi.

Şarık Ömer Tara, 77,65 TL ile 78,10 TL fiyat aralığından toplam 100.000 lot ENKAI payı satın aldı.

İşlemin ardından Şarık Ömer Tara'nın şirket sermayesindeki payları ve oy hakları yüzde 0,256 seviyesine ulaştı.

ENKAI pay alım işlemlerinin detayları şöyle: