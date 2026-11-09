Açıklanan bilançoyu takiben 9 Kasım itibarıyla 6 aracı kurum, hisse senedine ilişkin yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini yatırımcılarla paylaştı.

Hissenin 80,35 TL seviyesindeki son kapanış fiyatı dikkate alındığında, kurumların paylaştığı 12 aylık projeksiyonlar yüzde 36 ile yüzde 60 arasında değişen getiri potansiyellerine işaret ediyor.

KURUMLARIN ENKAI İÇİN BELİRLEDİĞİ HEDEF FİYAT VE GETİRİ POTANSİYELİ

Açıklanan değerlendirmeler doğrultusunda aracı kurumların ENKAI için belirlediği hedef seviyeler ve öneriler şu şekilde şekillendi:

Aracı Kurum Hedef Fiyat (TL) Son Fiyat (TL) Tavsiye Prim Potansiyeli (%) Deniz Yatırım 129,00 80,35 Al / Tut %60,54 Ziraat Yatırım 127,20 80,35 Al %58,30 Ak Yatırım 123,00 80,35 Endeks Üstü Getiri %53,08 Gedik Yatırım 121,55 80,35 Endekse Paralel Getiri %51,27 İş Yatırım 120,00 80,35 Al %49,34 Yapı Kredi Yatırım 110,00 80,35 Al %36,90

ZİRVEDE DENİZ YATIRIM, İŞ YATIRIM’DAN AŞAĞI YÖNLÜ REVİZYON

Raporlarda en yüksek hedef fiyat ve prim beklentisi Deniz Yatırım’dan geldi. Kurum, hisse için belirlediği 129,00 TL hedef fiyat ile yüzde 60,54 getiri potansiyeli hesapladı.

Benzer şekilde Ziraat Yatırım da 127,20 TL hedef fiyat ve "Al" önerisiyle yüksek beklenti taşıyan kurumlar arasında yer aldı.

Kurumlar arasında hedef fiyatında indirime giden İş Yatırım, daha önce 127,00 TL olarak belirlediği hedef seviyeyi 120,00 TL’ye revize etti; ancak "Al" tavsiyesini sürdürerek hissede yaklaşık yüzde 50'lik prim potansiyeline dikkat çekti.

Ak Yatırım 123,00 TL hedef fiyatla "Endeks Üstü Getiri", Gedik Yatırım 121,55 TL hedef fiyatla "Endekse Paralel Getiri" öngörürken, en temkinli değerleme ise 110,00 TL hedef fiyatla Yapı Kredi Yatırım'dan geldi.

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