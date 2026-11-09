Şirket, mülkiyeti THN Hisar Gayrimenkul'e ait olan ve yükleniciliğini Tahincioğlu Gayrimenkul'ün üstlendiği İstanbul Beykoz projesini, kasasından herhangi bir arsa bedeli çıkarmadan geliştireceğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, projenin yapı ruhsatlarının alındığı bildirildi.

KURUMSAL GÜVENCEYLE GELİR PAYLAŞIMI MODELİ

Emlak Konut GYO'nun benimsediği bu geliştirme modelinde şirket; arsa edinimi için sermaye bağlamaksızın kurumsal marka gücü, proje denetim tecrübesi ve satış güvencesiyle sürece dahil oluyor.

İş birliği protokolü çerçevesinde operasyonel süreç şu esaslara göre işleyecek:

Satış Yönetimi: Projedeki bağımsız bölümlerin tüm satış ve pazarlama süreçlerini Emlak Konut bizzat yürütecek.

Hasılat Kontrolü: Satışlardan elde edilen toplam gelir, Emlak Konut'un tam denetimindeki proje hesabında toplanacak.

Gelir Dağılımı: Yüklenici payına düşen konutların satışından sağlanan hasılat, protokolde belirlenen resmi oranlar dahilinde Emlak Konut ile Tahincioğlu arasında paylaştırılacak.

PROJENİN TEKNİK VE MİMARİ DETAYLARI

İstanbul’un prestijli bölgelerinden Beykoz Göztepe Mahallesi’nde yükselecek projenin teknik parametreleri de netleşti:

Proje Kriteri Detay Bilgi Lokasyon İstanbul / Beykoz - Göztepe Mahallesi (2760 Ada, 127 Parsel) Arsa Yüzölçümü 21.337,73 m² Toplam İnşaat Alanı 49.086,37 m² Blok Sayısı ve Mimari Yol kotu üzerinde 3 katlı, 12 blok Bağımsız Bölüm 103 adet konut ve yüzme havuzu Arsa Sahibi THN Hisar Gayrimenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yüklenici Firma Tahincioğlu Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat A.Ş.

Yapı ruhsatlarının düzenlenmesiyle birlikte inşaat ve ön hazırlık süreçlerinin başladığı projenin hem Emlak Konut'un risksiz kâr marjını güçlendirmesi hem de bölgedeki nitelikli konut arzına katkı sağlaması hedefleniyor.

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