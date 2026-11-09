Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak atandığı üç şirkete ait LPG depolama tesislerini satışa çıkardı. Hatay ve Giresun'daki tesisleri kapsayan satış için 3 milyar 210 milyon TL muhammen bedel belirlendi. İhaleye katılmak isteyen şirketlerin 321 milyon TL teminat sunması gerekecek.

TMSF'NİN SATIŞA ÇIKARDIĞI 3 ŞİRKET AÇIKLANDI

TMSF'nin kayyım olarak görev yaptığı üç şirkete ait LPG depolama faaliyetleri, tek bir ticari ve iktisadi bütünlük altında satışa çıkarıldı.

Satış kapsamındaki şirketler şöyle:

Pet Gaz A.Ş. Dörtyol Petgaz Terminal A.Ş. Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret A.Ş.

Satış işlemi, söz konusu şirketlerin hisselerinin tamamını değil, LPG depolama faaliyetlerine tahsis edilmiş mal, hak ve varlıklardan oluşan ticari ve iktisadi bütünlüğü kapsıyor.

İHALE BEDELİ 3 MİLYAR 210 MİLYON TL

TMSF tarafından yayımlanan satış ilanında, Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için muhammen bedel 3 milyar 210 milyon TL olarak belirlendi.

İhaleye katılım için gereken teminat tutarı ise 321 milyon TL oldu.

İhaleye ilişkin bilgiler şöyle:

İhale bilgisi Detay Satışa çıkarılan varlık Pet Gaz LPG Depolama Tesisleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Muhammen bedel 3.210.000.000 TL Katılım teminatı 321.000.000 TL Son teklif tarihi 8 Aralık 2026 İhale tarihi 9 Aralık 2026 İhale saati 11.00 İhale yeri TMSF, Esentepe/İstanbul

İHALE 9 ARALIK'TA YAPILACAK

Satış ilanına göre ihaleye katılmak isteyen şirketlerin teklif dosyalarını en geç 8 Aralık 2026 Salı günü saat 16.00'ya kadar TMSF Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor.

İhale, 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Kapalı zarfların açılmasıyla başlayacak süreçte, açık artırmaya katılmaya hak kazanan istekliler belirlenecek.

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde Fon Kurulu, belirlenen isteklilerle pazarlık sürecine geçilmesine karar verebilecek.

Pazarlık aşamasına geçilmesi durumunda görüşmelerin 11 Aralık 2026 tarihinde yapılması öngörülüyor.

Satış işlemi, Fon Kurulunun onayının ardından kesinleşecek.

SATIŞA KONU TESİSLER HATAY VE GİRESUN'DA BULUNUYOR

TMSF'nin satışa çıkardığı ticari ve iktisadi bütünlük, Hatay'ın Dörtyol ve Giresun'un Tirebolu ilçelerinde yürütülen LPG depolama faaliyetlerine ilişkin varlıkları içeriyor.

İhale şartnamesinde belirtilen koşullar kapsamında, tesislere ilişkin mal, hak ve varlıklar haciz ve rehin gibi yasal takyidatlardan arındırılmış olarak satışa sunulacak.

İhale sonucunda belirlenecek satış bedeli üzerinden yüzde 20 KDV uygulanacak. Ödemenin şartnamede belirtilen koşullarla Türk lirası cinsinden peşin yapılması gerekecek.