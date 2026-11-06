Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES), 2026 yılı dokuz aylık (2026/09) konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Şirketin üçüncü çeyrek kârının piyasa beklentilerinin hafif altında kalması ve bira grubu satış hacmine dair daralma öngörüsü sonrası aracı kurumlar hisseye yönelik hedef fiyat ve önerilerini revize etti.

NET KÂRDA YILLIK YÜZDE 19,82 DARALMA

Açıklanan finansal tablolara göre şirketin 2026 yılının ilk 9 ayındaki konsolide net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,82 gerileyerek 12 milyar 54 milyon 58 bin TL oldu (Geçen yılın aynı dönemi: 15 milyar 34 milyon 445 bin TL).

Yılın üçüncü çeyreğinde (3Ç26) kaydedilen 4,37 milyar TL'lik net dönem kârı ise Matriks medyan beklentisi olan 4,60 milyar TL’nin altında gerçekleşti. Şirket yönetimi ayrıca 2026 yılının tamamında Bira Grubu satış hacminde orta-tek haneli daralma beklendiğini kamuoyuyla paylaştı.

ARACI KURUMLARIN HEDEF FİYAT TABLOSU

Finansal sonuçların ardından 6 aracı kurum AEFES için model portföy ve hedef fiyat değerlendirmelerini paylaştı. Kurumların belirlediği en düşük hedef fiyat 26,00 TL, en yüksek hedef fiyat ise 31,26 TL seviyesinde oluştu. En düşük ve en yüksek hedef arasındaki marj yaklaşık yüzde 20,2 olarak hesaplandı.

İncelenen raporlarda aracı kurumların büyük bölümü hedef fiyat ve tavsiyelerini korurken, Ak Yatırım'ın hedef fiyatında aşağı yönlü indirime gitmesi dikkat çekti.

Aracı Kurum Yeni Hedef Fiyat Önceki Hedef Fiyat Tavsiye İş Yatırım 31,26 TL 31,26 TL AL Yapı Kredi Yatırım 30,00 TL 30,00 TL AL Deniz Yatırım 28,83 TL 28,83 TL AL Tacirler Yatırım 27,60 TL 27,60 TL AL Gedik Yatırım 27,20 TL 27,20 TL Endekse Paralel Getiri Ak Yatırım 26,00 TL 32,00 TL Endeks Üstü Getiri

AK YATIRIM'DAN 6 TL'LİK İNDİRİM, "AL" TAVSİYELERİ AĞIRLIKTA

Açıklanan güncellemelerde İş Yatırım (31,26 TL), Yapı Kredi Yatırım (30,00 TL), Deniz Yatırım (28,83 TL) ve Tacirler Yatırım (27,60 TL) mevcut hedef fiyatlarını ve "AL" tavsiyelerini teyit etti. Gedik Yatırım da 27,20 TL hedef fiyat ve "Endekse Paralel Getiri" önerisini değiştirmedi.

Buna karşın Ak Yatırım, hisse için belirlediği hedef fiyatı 32,00 TL'den 26,00 TL'ye düşürürken, tavsiyesini "Endeks Üstü Getiri" olarak sürdürdü.

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