Başak Traktör'ü de çatısı altında bulunduran holding, İtalya'nın Modena kentinde yürütülen çekişmeli ihale sürecini kazanarak küresel tarım makineleri pazarındaki varlığını güçlendirdi.

Hollanda merkezli sektörel yayın organı Trekker’in aktardığı bilgilere göre Belçikalı Keestrack grubu bünyesinde bulunan Goldoni için açılan ihalede Türk şirketi ipi göğüsleyen taraf oldu.

Süreçte Güney Koreli ve Belçikalı üreticilerin de markaya talip olduğu ancak en güçlü teklifi sunan ASKO Holding'in varlık devrini tamamladığı bildirildi.

YAKLAŞIK 8 MİLYON EUROLUK TEKLİFLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Mali darboğaz nedeniyle nisan ayında başlatılan satış sürecinde ASKO Holding, yaklaşık 8 milyon euroluk bir teklif paketi sunmuştu. Söz konusu teklif;

• Goldoni’nin marka haklarını,

• Mevcut ürün ve parça stoklarını,

• Uluslararası bayi ağını ve ticari operasyonlarını kapsıyordu.

İhale şartnamesinde daha yüksek tekliflerin önünü açmak amacıyla diğer yabancı yatırımcılara süre tanınmış olsa da ASKO'nun sunduğu şartları aşan bir teklif gelmedi.

Nihai devir bedeli resmi makamlarca gizli tutulurken, şirketin İtalya'da yeni bir tüzel kişilik kurarak bazı gayrimenkulleri de portföyüne katmayı planladığı kaydedildi.

ASIRLIK ÜRETİCİ NEDEN KRİZE GİRDİ?

1926 yılında kurulan ve özellikle bağ, bahçe ile dar alanlara yönelik kompakt traktörleriyle dünya çapında ün kazanan Goldoni, yaşadığı mali krizin ardından 2021 yılında Belçikalı Keestrack tarafından devralınmıştı.

Keestrack markayı yeniden ayağa kaldırmayı hedeflese de 2023 sonrasında küresel traktör pazarında baş gösteren durgunluk süreci tıkadı. Belirli pazarlarda satışların yüzde 50'ye varan oranlarda daralması üreticiyi yeniden iflas ve satış noktasına getirdi.

GÖZLER FABRİKADA VE İSTİHDAMDA

Satın almayla birlikte İtalyan markanın üretim bantlarının ne zaman ve hangi modelle yeniden çalıştırılacağı merak konusu oldu. İlk ihale ilanında 41 personelin iş sözleşmesinin devralınmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

ASKO Holding'in önümüzdeki günlerde İtalya'daki tesislerin yeniden yapılandırılması ve istihdam planına ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.