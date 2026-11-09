ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), yeni iş ilişkisine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii kuruluşlarından birinden yapay zeka projelerinde kullanılacak bilişim donanımları ve altyapı sistemlerine yönelik yeni sipariş aldığını bildirdi.

Siparişin toplam bedeli KDV dahil 4.530.240 ABD doları (226.839.990 TL) olarak açıklandı.

NVIDIA TEKNOLOJİLERİNE DAYALI YAPAY ZEKA SİSTEMLERİ TEDARİK EDİLECEK

KAP açıklamasına göre alınan sipariş, NVIDIA grafik işlemci (GPU) teknolojilerine dayalı yüksek performanslı bilişim donanımları ile yapay zeka altyapı sistemlerinin tedarikini kapsıyor.

Yeni siparişe ilişkin bilgiler şöyle:

Sipariş detayları Açıklama Şirket ARD Grup Bilişim (ARDYZ) Sipariş tutarı 4.530.240 ABD doları TL karşılığı 226.839.990 TL KDV durumu KDV dahil Sipariş alınan sektör Savunma sanayii Teknoloji NVIDIA GPU tabanlı sistemler Kullanım alanı Yapay zeka projeleri

Şirket tarafından yapılan açıklamada, siparişin alındığı savunma sanayii kuruluşunun ismine ve teslimat takvimine ilişkin bilgi verilmedi.

ŞİRKETİN GELİRLERİNE VE KÂRLILIĞINA KATKI BEKLENİYOR

ARD Grup Bilişim, yeni siparişin şirketin finansal sonuçlarına olumlu katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

KAP açıklamasında, "Alınan siparişin, Şirketimizin satış gelirlerine ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Sipariş kapsamında tedarik edilecek sistemlerin, savunma sanayii alanındaki yapay zekâ projelerinde kullanılması planlanıyor.