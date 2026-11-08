Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım 2026 haftasında şirketlerden milyarlarca liralık sözleşmeler, ortaklık değişiklikleri, yatırım kararları ve finansal sonuçlara ilişkin açıklamalar geldi. ASELSAN'ın 1,1 milyar dolarlık ihracat anlaşması, TOGG'daki 368 milyon euroluk pay satış sözleşmeleri ve Peker GYO'ya kayyım atanması haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. İşte yatırımcıları ilgilendiren önemli KAP bildirimleri...

ASELSAN (ASELS): 1,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT ANLAŞMASI

ASELSAN, 3 Kasım'da uluslararası bir müşteriyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik toplam 1,1 milyar dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

Şirket, yeni sözleşmenin satış gelirlerine olumlu katkı sağlamasını beklediğini bildirdi.

Söz konusu anlaşma, büyüklüğü ve ihracata yönelik olması nedeniyle haftanın yüksek tutarlı yeni iş bildirimleri arasında yer aldı.

TOGG'DA ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİYOR: TCELL, AGHOL VE VESTL

TOGG'un ortaklık yapısını ilgilendiren pay satış sözleşmeleri hafta içerisinde KAP'a bildirildi.

Anadolu Grubu Holding (AGHOL), TOGG'daki yüzde 23 oranındaki payının tamamını toplam 184 milyon euro karşılığında devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Anlaşma kapsamında yüzde 11'lik pay Turkcell'e (TCELL), yüzde 12'lik pay ise Türkiye Varlık Fonu'na devredilecek.

Vestel Elektronik (VESTL) de TOGG'daki yüzde 23 payının tamamını 184 milyon euro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı.

Böylece açıklanan pay satışlarının toplam bedeli 368 milyon euroya ulaştı.

İşlemlerin tamamlanması halinde Turkcell'in TOGG'daki ortaklık oranı yüzde 34'e yükselecek. Pay devirleri, gerekli resmî onayların ve kapanış koşullarının tamamlanmasına bağlı bulunuyor.

Vestel, satıştan elde edeceği tutarın en az yüzde 90'ını vadesi gelmiş nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanacağını açıkladı.

PEKER GYO (PEKGY): ŞİRKETE TMSF KAYYIM OLARAK ATANDI

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY), 4 Kasım'da yaptığı açıklamada İstanbul 11. Sulh Ceza Hâkimliğinin 3 Kasım tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) şirkete kayyım olarak atandığını duyurdu.

Kararın ardından şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturuldu. Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, CEO görevine ise Tolga Yenice getirildi.

Şirket, 6 Kasım'daki bir diğer açıklamasında Tera Yatırım Holding'in zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünün yerine getirilmediğini bildirdi.

GARANTİ BBVA (GARAN): ROMANYA'DA 3 MİLYAR LEYLİK SATIŞ TAMAMLANDI

Garanti BBVA, Romanya'da faaliyet gösteren Garanti Bank S.A. ve Motoractive IFN S.A. şirketlerinin Raiffeisen Bank S.A.'ya satış işleminin tamamlandığını duyurdu.

İki şirketin toplam satış bedeli 3 milyar 14 milyon Rumen leyi olarak açıklandı.

Bankanın KAP bildirimine göre satış sonucunda, 30 Eylül 2026 tarihli finansal verilere esas alınarak yaklaşık 6,7 milyar TL satış kârı hesaplandı.

KOCAER ÇELİK (KCAER): 3,4 MİLYAR TL'LİK YENİ SİPARİŞ

Kocaer Çelik, ekim ayında ağırlıklı olarak ihracat ve iç piyasaya yönelik toplam 68,3 milyon dolar, yaklaşık 3,4 milyar TL tutarında çelik profil siparişi aldığını açıkladı.

Siparişlerin toplam büyüklüğünün şirketin 2025 yılı konsolide hasılatının yüzde 12,1'ine karşılık geldiği bildirildi.

Şirket, siparişlere ilişkin sevkiyatların sözleşme takvimleri doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirileceğini belirtti.

CW ENERJİ (CWENE): ABD'DE 1 GW'LİK TESİS YATIRIMI

CW Enerji, ABD'de yüzde 100 bağlı ortaklığı CW Energy USA Inc. bünyesinde kurulması planlanan yıllık 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli tesisiyle ilgili yeni gelişmeleri duyurdu.

Şirket, tesisin kurulacağı taşınmaza ilişkin kira sözleşmesinin ardından üretimde kullanılacak makine ve ekipmanların satın alınmasına yönelik sözleşmeleri de imzaladı.

Yatırımın inşaat ve montaj çalışmalarının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması, seri üretime ise yılın ilk yarısında başlanması hedefleniyor.

METGÜN ENERJİ (METEN): 320 MW'LİK RÜZGÂR PROJESİNİ KAZANDI

Metgün Enerji, YEKA RES-2026 yarışmaları kapsamında Sivas'ta 320 MWe bağlantı kapasitesine sahip rüzgâr enerjisi projesinin yarışmasını kazandığını açıkladı.

Şirket, 3,50 eurocent/kWh elektrik birim fiyatı ve toplam 9,6 milyon euro artı KDV katkı payı teklifiyle bağlantı kapasitesi tahsisine hak kazandı.

Projenin ilerlemesi, Bakanlık onayının ardından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi'nin imzalanmasına bağlı olacak.

KARSAN (KARSN): İTALYA'DA ELEKTRİKLİ OTOBÜS İHALESİ

Karsan, İtalya'daki iş ortağı KMOBILITY S.p.A.'nın Milano toplu taşıma şirketi ATM'nin düzenlediği elektrikli otobüs ihalesini kazandığını bildirdi.

İhale, 34'ü kesin ve 76'sı opsiyonel olmak üzere toplam 110 elektrikli otobüsün tedariki ile bakım hizmetlerini kapsıyor.

Şirket ayrıca İtalya'da 35'i kesin, 35'i opsiyonel toplam 70 elektrikli troleybüse ilişkin başka bir sözleşmenin de imzalandığını duyurdu.

BETA ENERJİ (BETAE): ALMANYA'DA 1,75 MİLYON EUROLUK SÖZLEŞME

Beta Enerji, Almanya'daki bağlı ortaklığı aracılığıyla Danimarka merkezli Eurowind Energy grubuyla 1 milyon 749 bin 400 euro tutarında sözleşme imzaladı.

Anlaşma, Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Leuba rüzgâr enerjisi projesinde kullanılacak güç transformatörünün tedarik ve kurulumunu kapsıyor.

Şirket, sözleşme bedelinin 2025 yılı satış hasılatının yüzde 2,09'una karşılık geldiğini açıkladı.

MARMARA HOLDİNG (MARMR): AYRILMA HAKKI VE 93 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Marmara Holding'de Polisan Kansai Boya'nın yüzde 50 oranındaki payının 93 milyon dolar bedelle satışına ilişkin süreç kapsamında ayrılma hakkı kullanımı 5 Kasım'da başladı.

Hak sahibi yatırımcılar için 1 TL nominal değerli pay başına ayrılma hakkı kullanım fiyatı 2,60 TL olarak belirlendi.

Başvurular 18 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Şirket, 6 Kasım'da yaptığı KAP açıklamasında 27 Ekim'deki olağanüstü genel kurulda alınan kararların tescil edildiğini de bildirdi.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARI AÇIKLANDI

Hafta boyunca önemli şirketlerin 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal tabloları da KAP'ta yayımlandı.

Türk Telekom (TTKOM): Yılın ilk dokuz ayında 25,79 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,8 azaldı.

Anadolu Efes (AEFES): Ana ortaklık paylarına düşen dokuz aylık net kârı 12,05 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19,8 düşüş kaydedildi.

Petkim (PETKM): Dokuz aylık dönemde yaklaşık 3,83 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin yalnızca üçüncü çeyreğinde ise yaklaşık 817 milyon TL net zarar oluştu.

YENİ HAFTADA HANGİ GELİŞMELER TAKİP EDİLECEK?

9-13 Kasım haftasında şirketlerin üçüncü çeyrek finansal sonuçları, yeni iş anlaşmaları ve devam eden ortaklık devirlerine ilişkin bildirimler önem taşıyacak.

Özellikle TOGG'daki pay devirlerinin tamamlanmasına ilişkin onay süreçleri, Peker GYO'daki yönetim değişikliği sonrası gelişmeler ve enerji yatırımlarındaki yeni aşamalar, ilgili şirketlerin yatırımcıları açısından takip edilecek başlıklar arasında bulunuyor.