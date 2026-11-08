Borsa İstanbul'da 2-6 Kasım 2026 haftasında HSBC üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde en yüksek net alım 1,20 milyar TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) hissesinde, en yüksek net satış ise 1,28 milyar TL ile Aselsan (ASELS) hissesinde kaydedildi. HSBC'nin haftalık toplam net işlem hacmi 555,2 milyon TL alış yönünde gerçekleşti.

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

HSBC'nin 2-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği işlemlerde Türk Hava Yolları (THYAO), 1,20 milyar TL'lik net alımla ilk sırada yer aldı. THYAO, kurumun toplam net alışlarının yüzde 40,01'ini oluşturdu.

THYAO'yu VakıfBank (VAKBN), Garanti BBVA (GARAN), Yapı Kredi (YKBNK) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) takip etti.

HSBC'nin en fazla net alım yaptığı 5 hisse:

Hisse Net Alım (TL) Pay (%) Maliyet (TL) THYAO 1.205.712.648,40 40,01 272,007 VAKBN 226.944.399,66 7,53 31,963 GARAN 214.100.215,70 7,10 140,903 YKBNK 180.719.520,82 6,00 34,022 EREGL 162.850.349,70 5,40 32,597 Diğer 1.023.311.658,79 33,96 -

HSBC'NİN GEÇEN HAFTA EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

HSBC üzerinden gerçekleştirilen satış işlemlerinde ilk sırada Aselsan (ASELS) yer aldı. Kurumun ASELS hissesindeki net satış tutarı 1,28 milyar TL'ye ulaşırken, bu tutar toplam net satışların yüzde 51,99'unu oluşturdu.

İkinci sırada 392,2 milyon TL'lik net satışla Astor Enerji (ASTOR) yer aldı. Bu iki hissedeki net satışlar, kurumun toplam net satışlarının yaklaşık yüzde 68'ini oluşturdu.

HSBC'nin en fazla net satış yaptığı 5 hisse:

Hisse Net Satış (TL) Pay (%) Maliyet (TL) ASELS 1.278.105.733,25 51,99 337,819 ASTOR 392.244.489,20 15,96 155,907 GLYHO 98.715.944,61 4,02 16,119 CCOLA 93.183.589,95 3,79 72,700 KCHOL 88.153.064,60 3,59 200,984 Diğer 508.010.860,02 20,66 -

HSBC'NİN HAFTALIK NET ALIMI 555 MİLYON TL'Yİ AŞTI

HSBC'nin 2-6 Kasım haftasındaki işlemlerinde toplam net alım tutarı yaklaşık 3,01 milyar TL, toplam net satış tutarı ise 2,46 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece kurumun haftalık net işlem hacmi 555,2 milyon TL alış yönünde oluştu.

Alış tarafında THYAO'nun yanı sıra bankacılık hisseleri öne çıktı. VAKBN, GARAN ve YKBNK hisselerinde gerçekleştirilen toplam net alım yaklaşık 621,8 milyon TL'ye ulaştı.

Satış tarafında ise ASELS ve ASTOR hisselerinde toplam 1,67 milyar TL'lik net satış kaydedildi.

Aracı kurum dağılımı verileri, HSBC üzerinden gerçekleştirilen müşteri işlemlerini de kapsamakta olup söz konusu tutarlar kurumun kendi portföyüne yaptığı yatırımlar olarak değerlendirilmemelidir.

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