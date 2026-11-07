Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Kasım 2026 tarihli ve 2026/79 sayılı bülteninde üç şirketin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin kararlarını açıkladı. Temapol Polimer Plastik (TMPOL), İsvea Seramik (ISVEA) ve Tera Yatırım (TERA) paylarına yönelik incelemeler sonucunda çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kurul ayrıca iki yıl işlem yapma yasağı ve sermaye piyasası lisanslarının iptaline yönelik kararlar aldı.

SPK'DAN TMPOL, ISVEA VE TERA İŞLEMLERİNE SUÇ DUYURUSU

SPK, üç şirketin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında değerlendirdi.

Kurulun açıkladığı suç duyurusu kararlarının dağılımı şöyle:

Temapol Polimer Plastik (TMPOL): 24 kişi

24 kişi İsvea Seramik (ISVEA): 22 kişi

22 kişi Tera Yatırım (TERA): 42 kişi

Aynı kişilerin birden fazla şirketin incelemesinde yer alması nedeniyle bu rakamlar birbirinden farklı 88 kişiyi ifade etmiyor.

Bültende suç duyurusu kararı verilen isimler arasında Mustafa Zeki Kayahan, İlkay Öztürk, Anıl Tokat, Bülent Uygun, Emre Alkın, İbrahim Bekçi, Ethem Umut Beytorun, Okan Uzunoğlu, Mehmet Ali Gedik ve Tayfun Bayazıt gibi isimler de yer aldı.

Kurul, söz konusu işlemlere ilişkin suç duyurularının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun piyasa dolandırıcılığını düzenleyen 107/1 maddesi kapsamında yapılmasına karar verdi.

Bültende, hakkında suç duyurusu kararı alınan kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına ilişkin koşullara da yer verildi.

Buna göre ilgili hüküm kapsamında, karar tarihinden itibaren 15 gün içinde, 500 bin TL'den az olmamak üzere elde edilen veya elde edilmesine neden olunan menfaatin iki katı tutarında ödeme yapılması ve ilgili belgelerin Kurula iletilmesi gerekiyor.

ÜÇ HİSSEDE 2 YIL İŞLEM YASAĞI KARARI

SPK, TMPOL, ISVEA ve TERA pay piyasalarındaki işlemlere ilişkin incelemeleri kapsamında işlem yapma yasağı kararları da aldı.

TMPOL paylarına ilişkin karar

Temapol Polimer Plastik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle tabloda belirtilen kişiler hakkında iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Karar kapsamında Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. de kendi nam ve hesabına TMPOL pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere işlem yasağı kapsamına alındı.

ISVEA paylarına ilişkin karar

İsvea Seramik pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle inceleme kapsamındaki kişiler hakkında iki yıl işlem yapma yasağı kararı alındı.

Ayrıca Tera Yatırım Bankası A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş., kendi nam ve hesaplarına ISVEA pay piyasasıyla sınırlı olarak işlem yasağı kapsamına alındı.

TERA paylarına ilişkin karar

Tera Yatırım Menkul Değerler pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle inceleme kapsamında yer alan kişiler hakkında iki yıl işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verildi.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kendi nam ve hesabına TERA payında gerçekleştireceği işlemler de yasak kapsamına alındı. Kurulun işlem yasağı tablosunda Mag Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret A.Ş. de yer aldı.

Kararlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ile Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin ilgili hükümlerine dayandırıldı.

SPK'DAN SERMAYE PİYASASI LİSANSLARINA İPTAL KARARI

Kurul, üç pay piyasasına ilişkin incelemelerde hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen bazı kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisanslarını da işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal etti.

Kararlar kapsamında lisans iptaline ilişkin listelerde TMPOL dosyasında 18, ISVEA dosyasında 9 ve TERA dosyasında 28 isim yer aldı.

TMPOL İŞLEMLERİ NEDENİYLE LİSANSLARI İPTAL EDİLENLER

Mustafa Zeki Kayahan

İlkay Öztürk

Anıl Tokat

Ömer Eryılmaz

Mehmet Nuri Gökalp

Mahmut Eymen Karaca

Ayşe Seher Aydın

Feryal Köker

Serkan Şevik

Beyhan Tufan

Ülkü Çelik Usta

Enes Yazıcı

Oğuzhan Özerkaya

Nilgül Sarıçalı

Orçun Berkay Kaya

Müjdat Ede

Ahmet Özcan

Sezai Bekgöz

ISVEA İŞLEMLERİ NEDENİYLE LİSANSLARI İPTAL EDİLENLER

Bülent Uygun

Ecem Tuğçe Akçay

Emir Münir Sarpyener

Ethem Umut Beytorun

Evren Uçar

Gül Ayşe Çolak

İbrahim Bekçi

İsmail Erdem

Okan Uzunoğlu

TERA İŞLEMLERİ NEDENİYLE LİSANSLARI İPTAL EDİLENLER

Bülent Uygun

Bilal Kastamonu

Mustafa Zeki Kayahan

Mehmet Selim Tunçbilek

Ömer Eryılmaz

Murat Tanrıöver

İbrahim Bekçi

Okan Uzunoğlu

Tansel Kutlu Yılmaz

Emir Münir Sarpyener

İsmail Erdem

Ali Cesur

Perihan Baydar

Gül Ayşe Çolak

Ali Kıvanç Manzakoğlu

Bahadır Tonguç

Erkan Kilimci

Ethem Umut Beytorun

Volkan Bayram

Adem Karatepe

Anıl Tokat

İsa Yasin Sevinç

Erdem Özkan

Mehmet Nuri Gökalp

Yasemin Yılmaz

Esra Sağır

Umut Deniz Pak

Furkan Açar

SPK, lisans iptali kararlarını V-101.1 sayılı Tebliğ'in 17/1 maddesi kapsamında aldı. İptaller, ilgili kişilerin sahip oldukları tüm sermaye piyasası lisanslarını işlem yapma yasağı süresi boyunca kapsıyor.