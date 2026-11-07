Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6 Kasım 2026 tarihli ve 2026/79 sayılı bülteninde iki şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi. Lider Faktoring A.Ş. ve Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanları onaylanırken, satışların gerçekleştirileceği yatırımcı grupları ve pazarlar da açıklandı.

LİDER FAKTORİNG'E 800 MİLYON TL'LİK İHRAÇ ONAYI

SPK, Lider Faktoring A.Ş.'nin 800 milyon TL nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanını onayladı.

Lider Faktoring A.Ş. Bilgiler İhraç türü Tahvil/Finansman Bonosu İhraç tavanı 800.000.000 TL Satış türü Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

Kurul bültenine göre şirket, söz konusu borçlanma araçlarını tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satabilecek.

YAPI KREDİ FAKTORİNG'E 100 MİLYON DOLARLIK ONAY

Kurul, Yapı Kredi Faktoring A.Ş.'nin 100 milyon ABD doları nominal tutarlı tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanına da onay verdi.

Yapı Kredi Faktoring A.Ş. Bilgiler İhraç türü Tahvil/Finansman Bonosu İhraç tavanı 100.000.000 ABD doları Satış türü Yurt dışı

SPK bülteninde, şirketin söz konusu borçlanma araçlarının yurt dışında satılacağı belirtildi.

BORÇLANMA ARACI İHRAÇ TAVANI NE ANLAMA GELİYOR?

Borçlanma aracı ihraç tavanı, bir şirketin SPK onayı kapsamında ihraç edebileceği tahvil ve finansman bonolarının azami nominal tutarını ifade ediyor.

Kurulun ihraç tavanına onay vermesi, borçlanma araçlarının tamamının ihraç edildiği veya satış işlemlerinin gerçekleştirildiği anlamına gelmiyor.

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