Borsa İstanbul'da BRYAT koduyla işlem gören Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 6 Kasım'da açıkladı. Şirketin yılın ilk dokuz ayındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,7 azalarak 614 milyon 814 bin 350 TL oldu.

Borusan Yatırım, 2025 yılının aynı döneminde 1 milyar 174 milyon 631 bin 55 TL net kâr açıklamıştı. Şirketin 2026 yılı üçüncü çeyreğindeki net kârı ise 196 milyon 499 bin 616 TL olarak kaydedildi. BRYATDTT 30.09.2026.pdf

BORUSAN YATIRIM'IN 9 AYLIK NET KÂRI YÜZDE 47,7 AZALDI

Borusan Yatırım'ın 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre net kâr, yıllık bazda yaklaşık 559,8 milyon TL geriledi.

Şirketin üçüncü çeyrek net kârı da geçen yılın aynı dönemindeki 405,95 milyon TL'den 196,50 milyon TL'ye düştü. Böylece çeyreklik net kârdaki yıllık azalış yüzde 51,6 oldu.

BRYAT'IN HASILATI YÜZDE 107,9 ARTTI

Şirketin ilk dokuz aylık hasılatı, 2025 yılındaki 89 milyon 680 bin 727 TL'den 186 milyon 411 bin 876 TL'ye yükseldi.

Esas faaliyet sonucu ise geçen yılın aynı dönemindeki 58,4 milyon TL zarardan 29 milyon TL kâra döndü.

Buna karşılık özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen kâr payı, 1,16 milyar TL'den 614 milyon TL'ye geriledi. Bu kalemdeki düşüş, şirketin dönem kârındaki azalışta belirleyici oldu. BRYATDTT 30.09.2026.pdf

BORUSAN YATIRIM (BRYAT) 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOSU

Net dönem kârı

2025/9 aylık: 1.174.631.055 TL

2026/9 aylık: 614.814.350 TL

Değişim: %-47,7

Hasılat

2025/9 aylık: 89.680.727 TL

2026/9 aylık: 186.411.876 TL

Değişim: %+107,9

Esas faaliyet kârı/zararı

2025/9 aylık: -58.402.183 TL

2026/9 aylık: 29.020.975 TL

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kârlarından paylar

2025/9 aylık: 1.155.004.840 TL

2026/9 aylık: 614.008.569 TL

BRYAT'IN TOPLAM VARLIKLARI 37,1 MİLYAR TL OLDU

Borusan Yatırım'ın toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 37,97 milyar TL'den 30 Eylül 2026 itibarıyla 37,12 milyar TL'ye geriledi.

Şirketin toplam özkaynakları 35,02 milyar TL'den 34,76 milyar TL'ye düşerken nakit ve nakit benzerleri 3,93 milyar TL'den 746,7 milyon TL'ye indi.

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