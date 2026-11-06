Borsa İstanbul'da HEKTS koduyla işlem gören Hektaş Ticaret T.A.Ş.'nin 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal verilerinde 3 milyar 234 milyon 582 bin TL net zarar yer aldı. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki net zararı 3 milyar 220 milyon 527 bin TL seviyesindeydi. Böylece dokuz aylık net zarar yıllık bazda yaklaşık yüzde 0,4 arttı.

HEKTAŞ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 1 MİLYAR TL ZARAR YAZDI

Paylaşılan verilere göre Hektaş, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 1 milyar 8 milyon 824 bin TL net zarar kaydetti.

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 6,43 milyar TL'den 5,70 milyar TL'ye geriledi. Böylece hasılat yıllık bazda yüzde 11,4 azaldı.

HEKTAŞ'IN FAALİYET ZARARI AZALDI

Hektaş'ın esas faaliyet zararı, geçen yılın ilk dokuz ayındaki 2,66 milyar TL'den 2026 yılının aynı döneminde 1,52 milyar TL'ye geriledi. Esas faaliyet zararında yaklaşık yüzde 42,8 azalış kaydedildi.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) ise negatif bölgede kalmaya devam etti. Geçen yılın aynı döneminde eksi 1,48 milyar TL olan FAVÖK, 2026 yılının ilk dokuz ayında eksi 236,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

HEKTAŞ'IN ÖZKAYNAKLARI 16,41 MİLYAR TL

Şirketin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 34,47 milyar TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 34,59 milyar TL'ye yükseldi.

Toplam yükümlülükler aynı dönemde 17,22 milyar TL'den 17,01 milyar TL'ye gerilerken, paylaşılan özkaynak kalemi 17,35 milyar TL'den 16,41 milyar TL'ye düştü.

HEKTS HİSSE ÇARPANLARI

Paylaşılan piyasa verilerine göre Hektaş'ın piyasa değeri 16,07 milyar TL, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 0,98 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin zarar açıklaması nedeniyle fiyat/kazanç (F/K) oranı hesaplanmıyor.