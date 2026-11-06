Borsa İstanbul'da REEDR koduyla işlem gören Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 6 Kasım'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 673,2 milyon TL net zarar açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 1,93 milyar TL zarar kaydeden Reeder'in hasılatı ise yıllık bazda yüzde 42 azaldı.

REEDER TEKNOLOJİ 673,2 MİLYON TL ZARAR AÇIKLADI

Reeder Teknoloji'nin 1 Ocak–30 Eylül 2026 dönemine ilişkin finansal sonuçlarına göre net dönem zararı 673.200.619 TL olarak gerçekleşti.

Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 1.925.450.870 TL net zarar açıklamıştı. Böylece Reeder'in dokuz aylık net zararı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 65 azaldı.

Temmuz–eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte ise şirket 130.332.165 TL net zarar kaydetti.

REEDR'NİN SATIŞLARI YÜZDE 42 GERİLEDİ

Reeder Teknoloji'nin 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri 1.042.161.513 TL olarak gerçekleşti.

2025 yılının aynı döneminde 1.797.824.062 TL olan hasılat, yıllık bazda yaklaşık yüzde 42 azaldı.

Şirketin esas faaliyet zararı ise geçen yılın ilk dokuz ayındaki 1.583.126.891 TL seviyesinden 478.696.658 TL'ye geriledi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) da negatif bölgede kalmayı sürdürdü. Geçen yılın aynı döneminde 447.139.000 TL negatif FAVÖK açıklayan şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında 151.082.000 TL negatif FAVÖK kaydetti.

REEDER TEKNOLOJİ'NİN ÖZKAYNAKLARI 7,71 MİLYAR TL OLDU

Reeder Teknoloji'nin toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 10.292.918.088 TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 9.715.229.476 TL'ye geriledi.

Aynı dönemde şirketin toplam borçları 2.256.148.115 TL'den 2.459.074.371 TL'ye yükseldi.

Özkaynaklar ise 2025 yıl sonundaki 8.356.731.635 TL seviyesinden 7.707.994.720 TL'ye düştü. Şirketin özkaynaklarında bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalış kaydedildi.

REEDR 2026 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO SONUÇLARI

Gelir tablosu – 9 aylık karşılaştırma

Finansal gösterge 2025/9 aylık 2026/9 aylık Satışlar 1.797.824.062 TL 1.042.161.513 TL Net dönem kârı/zararı -1.925.450.870 TL -673.200.619 TL Esas faaliyet kârı/zararı -1.583.126.891 TL -478.696.658 TL FAVÖK -447.139.000 TL -151.082.000 TL

Finansal durum tablosu

Finansal gösterge 2025/12 aylık 2026/9 aylık Toplam varlıklar 10.292.918.088 TL 9.715.229.476 TL Toplam borçlar 2.256.148.115 TL 2.459.074.371 TL Özkaynaklar 8.356.731.635 TL 7.707.994.720 TL

REEDR HİSSESİNİN PİYASA DEĞERİ VE ÇARPANLARI

Paylaşılan şirket rasyolarına göre Reeder Teknoloji'nin piyasa değeri 4,40 milyar TL, piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) oranı ise 0,59 seviyesinde bulunuyor.

Şirketin zarar açıklaması nedeniyle fiyat/kazanç (F/K) oranı için bir değer belirtilmedi.

Şirket çarpanları

Piyasa değeri: 4,40 milyar TL

PD/DD oranı: 0,59

F/K oranı: —

Üçüncü çeyrek net zararı: 130.332.165 TL

Reeder Teknoloji'nin dokuz aylık finansal sonuçları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net zarar ve esas faaliyet zararında azalışa işaret ederken satış gelirlerindeki düşüşün devam ettiğini gösterdi.

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