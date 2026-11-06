Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. 6 Kasım 2026 Cuma günü 35 şirketin gerçekleştirdiği geri alımların toplamı 11.547.686 lota lota ulaştı. Günün en yüksek miktarlı geri alım işlemi Türkiye Garanti Bankası (GARAN) tarafından gerçekleştirildi.

EN FAZLA HİSSE GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER

Paylaşılan verilere göre Türkiye Garanti Bankası, 3 milyon 464 bin 211 lotluk geri alımla listenin ilk sırasında yer aldı.

Garanti BBVA'yı 1 milyon 200 bin lotla Europen Endüstri (EUREN) ve 1 milyon lotla Mercan Kimya (MERCN) izledi.

Günün en yüksek miktarlı beş geri alımı şöyle;

GARAN: 3.464.211 lot

3.464.211 lot EUREN: 1.200.000 lot

1.200.000 lot MERCN: 1.000.000 lot

1.000.000 lot AKFGY: 735.365 lot

735.365 lot RNPOL: 688.215 lot

Bu beş şirketin toplam geri alım miktarı 7 milyon 87 bin 791 lot olarak hesaplandı.

6 KASIM 2026 HİSSE GERİ ALIM LİSTESİ

HİSSE GERİ ALIMI NEDİR?

Hisse geri alımı, şirketlerin kendi paylarını borsadan satın almasıdır. Bu işlemler, şirketlerin kamuya açıkladıkları geri alım programları ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

Geri alım işlemlerinin miktarı ve toplam maliyeti şirketler arasında farklılık gösterebilir. Geri alınan pay adedi, tek başına işlemin parasal büyüklüğünü veya hisse fiyatına etkisini göstermez.

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