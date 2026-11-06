Borsa İstanbul'da BRSAN koduyla işlem gören Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 1 milyar 534 milyon TL'den 3 milyar 916 milyon TL'ye yükseldi. Böylece Borusan Boru'nun dokuz aylık net kârı yıllık bazda yüzde 155,3 arttı.

BRSAN ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 2,12 MİLYAR TL KÂR AÇIKLADI

Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net kârı 2 milyar 118 milyon 875 bin TL olarak gerçekleşti. Borusan Boru, 2025 yılının aynı çeyreğinde 936 milyon 214 bin TL net kâr açıklamıştı.

Buna göre şirketin üçüncü çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 126,3 artış kaydetti.

BORUSAN BORU'NUN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 44 ARTTI

Borusan Boru'nun 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 51,25 milyar TL'den 74,06 milyar TL'ye yükseldi. Hasılatta yıllık bazda yüzde 44,5 artış gerçekleşti.

Şirketin esas faaliyet kârı ise 2,60 milyar TL'den 5,52 milyar TL'ye çıkarak yüzde 112,2 arttı.

BRSAN'ın dokuz aylık finansal sonuçları şöyle:

Satış gelirleri: 74,06 milyar TL

74,06 milyar TL Net dönem kârı: 3,92 milyar TL

3,92 milyar TL Esas faaliyet kârı: 5,52 milyar TL

5,52 milyar TL Brüt kâr: 8,49 milyar TL

8,49 milyar TL Üçüncü çeyrek net kârı: 2,12 milyar TL

BRSAN'IN ÖZKAYNAKLARI 47,72 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Borusan Boru'nun toplam varlıkları, 2025 yıl sonundaki 76,19 milyar TL seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 107,21 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin özkaynakları aynı dönemde yüzde 26,5 artarak 37,73 milyar TL'den 47,72 milyar TL'ye çıktı.

Toplam yükümlülükler ise 38,45 milyar TL'den 59,49 milyar TL'ye yükseldi.

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN 10,37 MİLYAR TL NAKİT GİRİŞİ

Borusan Boru'nun işletme faaliyetlerinden sağladığı net nakit girişi, geçen yılın ilk dokuz ayındaki 4,95 milyar TL'den 2026 yılının aynı döneminde 10,37 milyar TL'ye yükseldi.

Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla nakit ve nakit benzerleri 10,37 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

DOLAR BAZINDA SATIŞLAR DA ARTTI

Borusan Boru'nun finansal tablolarında işlevsel para birimi ABD doları, sunum para birimi ise Türk lirası olarak kullanılıyor.

Şirketin dolar bazındaki dokuz aylık hasılatı, 2025 yılındaki 1,32 milyar dolardan 2026 yılında 1,61 milyar dolara yükseldi. Böylece dolar bazında satış gelirleri de yüzde 22,6 artış kaydetti.

Bu nedenle TL bazındaki yüzde 44,5'lik hasılat artışı değerlendirilirken finansal tabloların döviz kuru çevrimleri de dikkate alınıyor.