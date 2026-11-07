Aracı kurum dağılımı verilerine göre alım tarafında İş Bankası (ISCTR) ilk sırada yer alırken, satış tarafında Tera Yatırım Holding (TEHOL) öne çıktı.

BofA'nın alım işlemlerinde ISCTR 103 milyon 503 bin 891 lotla listenin zirvesinde yer aldı. SASA 72 milyon 76 bin 288 lotla ikinci, Yapı Kredi (YKBNK) ise 63 milyon 900 bin 53 lotla üçüncü sırada bulundu.

Akbank (AKBNK) 45 milyon 309 bin 278 lot net alımla dördüncü sırada yer alırken, PEKGY 20 milyon 463 bin 669 lotla ilk beşi tamamladı.

BOFA'NIN EN ÇOK NET ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE

Hisse Kod Net lot Pay (%) Maliyet (TL) İş Bankası C ISCTR 103.503.891 %13,03 12,505 SASA SASA 72.076.288 %9,07 1,416 Yapı Kredi YKBNK 63.900.053 %8,05 36,987 Akbank AKBNK 45.309.278 %5,70 66,423 Peker GYO PEKGY 20.463.669 %2,58 0,746

Kaynak: ForInvest

BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSE TEHOL OLDU

Hisse Kod Net lot Pay (%) Maliyet (TL) Tera Yatırım Holding TEHOL -22.559.624 %7,76 1,261 Hektaş HEKTS -15.150.278 %5,21 1,866 Kardemir D KRDMD -14.549.383 %5,00 36,922 İşbir Holding IEYHO -10.840.926 %3,73 6,255 ASELSAN ASELS -8.436.033 %2,90 343,474

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