Bank of America'nın (BofA) 2-6 Kasım 2026 haftasında Borsa İstanbul'da en fazla net alım ve net satış gerçekleştirdiği hisseler belli oldu.
Aracı kurum dağılımı verilerine göre alım tarafında İş Bankası (ISCTR) ilk sırada yer alırken, satış tarafında Tera Yatırım Holding (TEHOL) öne çıktı.
BofA'nın alım işlemlerinde ISCTR 103 milyon 503 bin 891 lotla listenin zirvesinde yer aldı. SASA 72 milyon 76 bin 288 lotla ikinci, Yapı Kredi (YKBNK) ise 63 milyon 900 bin 53 lotla üçüncü sırada bulundu.
Akbank (AKBNK) 45 milyon 309 bin 278 lot net alımla dördüncü sırada yer alırken, PEKGY 20 milyon 463 bin 669 lotla ilk beşi tamamladı.
BOFA'NIN EN ÇOK NET ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE
|Hisse
|Kod
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|İş Bankası C
|ISCTR
|103.503.891
|%13,03
|12,505
|SASA
|SASA
|72.076.288
|%9,07
|1,416
|Yapı Kredi
|YKBNK
|63.900.053
|%8,05
|36,987
|Akbank
|AKBNK
|45.309.278
|%5,70
|66,423
|Peker GYO
|PEKGY
|20.463.669
|%2,58
|0,746
Kaynak: ForInvest
BOFA'NIN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSE TEHOL OLDU
|Hisse
|Kod
|Net lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|Tera Yatırım Holding
|TEHOL
|-22.559.624
|%7,76
|1,261
|Hektaş
|HEKTS
|-15.150.278
|%5,21
|1,866
|Kardemir D
|KRDMD
|-14.549.383
|%5,00
|36,922
|İşbir Holding
|IEYHO
|-10.840.926
|%3,73
|6,255
|ASELSAN
|ASELS
|-8.436.033
|%2,90
|343,474
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