Asgari ücrete yüzde 28,4 oranında zam yapılması halinde en düşük net işsizlik ödeneğinin 16 bin 835 TL'ye, en yüksek ödemenin ise 33 bin 670 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak bu rakamlar, henüz kesinleşmeyen asgari ücret artışına dayalı tahmini hesaplamalardan oluşuyor.

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2027 yılı asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. Yeni asgari ücret yalnızca çalışanların maaşlarını değil, işsizlik ödeneği başta olmak üzere birçok ödeme kalemini de etkileyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLACAK?

İşsizlik ödeneği, sigortalı çalışanın işsiz kalmadan önceki son dört aylık prime esas brüt kazancının günlük ortalamasının yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor. Ancak ödeneğin üst sınırı bulunuyor. Buna göre işsizlik maaşı, aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor.

2026 yılında uygulanan tutarlar şöyle:

En düşük net işsizlik maaşı: 13.111,72 TL

En yüksek net işsizlik maaşı: 26.223,44 TL

Asgari ücrete 2027 yılında yüzde 28,4 zam yapılması senaryosunda ise işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırlarının da aynı oranda yükselmesi bekleniyor. Bu hesaplamaya göre en düşük net ödeme yaklaşık 16.835 TL, en yüksek net ödeme ise 33.670 TL seviyesine çıkabilecek.

HALEN İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN ÖDEMESİ ARTACAK MI?

Yeni asgari ücret artışının halen işsizlik ödeneği alan herkese aynı şekilde yansıması beklenmiyor. Ödemelerdeki değişiklik, kişinin işsiz kalmadan önceki son dört aylık brüt kazancına ve mevcut işsizlik maaşının üst sınırına takılıp takılmadığına bağlı olacak.

Mevcut hesaplamada son dört aylık ortalama brüt kazancı 66.060 TL'nin üzerinde olan ve işsizlik ödeneği üst sınır nedeniyle sınırlandırılan kişilerin ödemeleri, yeni tavanın yükselmesiyle artabilecek. Bu tutarın altında brüt kazanç üzerinden çalışanların ödenekleri ise kendi kazançlarının yüzde 40'ı esas alınarak hesaplandığından, yeni üst sınır artışından doğrudan etkilenmeyecek.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY BOYUNCA ÖDENİYOR?

İşsizlik ödeneğinden yararlanma süresi, çalışanın son üç yıl içinde ödediği işsizlik sigortası prim gün sayısına göre belirleniyor.

Hak sahipliği süreleri şöyle:

Son 3 yıldaki prim günü İşsizlik maaşı süresi 600 gün 6 ay 900 gün 8 ay 1.080 gün 10 ay

Buna göre son üç yılda 600 gün işsizlik sigortası primi bulunanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1.080 gün primi bulunanlar ise 10 ay işsizlik ödeneği alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için çalışanların belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda başvuru yapacak kişilerin:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması,

İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi çalışmış olması,

Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması,

İş sözleşmesinin sona ermesinin ardından 30 gün içinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.

İşsizlik maaşı başvuruları İŞKUR birimleri aracılığıyla veya kurumun internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 günlük başvuru süresinin geçirilmesi halinde gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

2027 yılında belirlenecek yeni asgari ücretle birlikte işsizlik ödeneğinin alt ve üst sınırları da yeniden hesaplanacak. Kesin tutarlar, yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: Ekonomim