Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren hizmet borçlanması tutarlarında artış beklentisi gündeme geldi.

Asgari ücrete yapılması beklenen zam ve borçlanma oranlarına ilişkin düzenlemeler nedeniyle 2027 yılında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyası maliyetlerinin yükselmesi bekleniyor. Olası yüzde 30'luk artış senaryosunda, 31 Aralık 2026'ya kadar başvuru yapanlar mevcut hesaplama üzerinden işlem yaptırabilecek.

Emeklilikte yaş ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamasına rağmen prim günü eksik olan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında belirli süreleri borçlanarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Ancak borçlanma için ödenecek tutar, başvuru tarihinde geçerli olan kazanç ve prim oranlarına göre hesaplanıyor.

Bu nedenle yıl sonuna kadar borçlanma yapmayı planlayan vatandaşlar açısından başvuru tarihi önem taşıyor.

KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİYOR?

SGK mevzuatında belirlenen şartları taşıyan sigortalılar, çeşitli süreler için hizmet borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Bu kapsamda öne çıkan gruplar şöyle:

Doğum borçlanması: Sigortalı olduktan sonra doğum yapan kadınlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde doğumdan sonraki belirli süreleri borçlanabiliyor.

Askerlik borçlanması: Askerlik görevini yerine getiren erkek sigortalılar, askerlik sürelerinin tamamını veya bir bölümünü borçlanabiliyor.

Yurt dışı borçlanması: Yurt dışında çalışanlar ile mevzuatta belirtilen şartları taşıyan yurt dışında geçen bazı süreleri bulunan vatandaşlar borçlanma yapabiliyor.

Bağ-Kur ihyası: Daha önce durdurulmuş Bağ-Kur hizmet sürelerini yeniden kazanmak isteyenler, ilgili şartlar kapsamında ihya işlemi gerçekleştirebiliyor.

Hizmet borçlanması, eksik prim günlerinin tamamlanmasına yardımcı olurken bazı durumlarda sigorta başlangıç tarihinin geriye çekilmesini ve emeklilik koşullarının değişmesini de sağlayabiliyor. Ancak bu sonuç, borçlanılan sürenin niteliğine ve sigortalının durumuna göre farklılık gösteriyor.

BORÇLANMA TUTARLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Hizmet borçlanmasında ödenecek tutar, günlük kazanç üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılında brüt asgari ücret 33 bin 30 TL, günlük brüt asgari ücret ise 1.101 TL seviyesinde bulunuyor.

2026 yılı hesaplamasında doğum borçlanmasında günlük kazancın yüzde 32'si, askerlik ve diğer ilgili hizmet borçlanmalarında ise yüzde 45'i esas alınıyor.

Buna göre asgari kazanç üzerinden günlük borçlanma tutarı doğum borçlanmasında yaklaşık 352,32 TL, yüzde 45 oranının uygulandığı borçlanmalarda ise 495,45 TL seviyesinde bulunuyor.

2027 YILINDA BORÇLANMA MALİYETLERİ ARTABİLİR

Asgari ücrette 2027 yılı için yapılması beklenen artış, hizmet borçlanması maliyetlerini de doğrudan etkileyebilecek. Yüzde 30 zam senaryosunun gerçekleşmesi halinde günlük brüt asgari ücretin yükselmesiyle borçlanma için ödenecek tutarlar da artacak.

Bu nedenle doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması yapmayı planlayan vatandaşlar, yıl sonuna kadar başvuru yaparak 2026 yılında geçerli hesaplama üzerinden işlem yaptırma seçeneğini değerlendiriyor.

31 ARALIK'A KADAR BAŞVURU YAPANLAR NE OLACAK?

SGK tarafından uygulanan hizmet borçlanmasında başvuru tarihi, borçlanma tutarının belirlenmesinde önem taşıyor. 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılan başvurular, başvuru tarihinde geçerli olan kazanç ve oranlar üzerinden değerlendirilecek.

Başvurunun 1 Ocak 2027 ve sonrasına bırakılması halinde ise yeni asgari ücret ve yürürlükteki yasal düzenlemeler doğrultusunda daha yüksek borçlanma tutarları gündeme gelebilecek.

SGK, başvurunun ardından borçlanılacak süreye ilişkin ödeme tutarını hesaplayarak başvuru sahibine tebliğ ediyor. Ödeme süresi ve diğer işlemler de kurumun bildirimine göre yürütülüyor.

Bu nedenle eksik prim günlerini tamamlamak isteyen vatandaşların, borçlanma türünü ve kendileri için geçerli şartları SGK üzerinden kontrol etmesi önem taşıyor. 2027 yılına ilişkin kesin tutarlar ise yeni asgari ücretin ve ilgili düzenlemelerin netleşmesiyle belli olacak.