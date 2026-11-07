Aracı kurumun işlem dağılımında satış tarafı öne çıkarken, haftalık net hacim eksi 345 milyon 814 bin 713 olarak kaydedildi.

Yatırım Finansman'ın alım tarafında en fazla işlem gerçekleştirdiği hisse SYIEDV oldu. Hissede 19 milyon 133 bin 325 lot net alım yapılırken, ATILOV 13 milyon 668 bin 269 lotla ikinci sırada yer aldı.

GAILCV 10 milyon 882 bin 773 lot net alımla üçüncü sıraya yerleşti. SYIECV 9 milyon 304 bin 265 lot, TUKAS ise 9 milyon 301 bin 298 lot net alımla ilk beşi tamamladı.

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK NET ALIM YAPTIĞI 5 HİSSE

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SYIEDV 19.133.325 %9,29 0,01 ATILOV 13.668.269 %6,64 0,009 GAILCV 10.882.773 %5,28 0,008 SYIECV 9.304.265 %4,52 0,004 TUKAS 9.301.298 %4,52 1,728

Kaynak: ForInvest

YATIRIM FİNANSMAN'IN EN ÇOK SATIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Hisse kodu Net lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA -26.011.486 %18,21 1,448 EREGL -10.309.008 %7,22 30,309 HEKTS -8.246.501 %5,77 1,954 EYIMKV -6.362.421 %4,46 0,033 PSGYO -5.024.494 %3,52 1,24

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