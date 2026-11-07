9-13 Kasım 2026 haftasında üç şirket yatırımcılarına temettü dağıtacak. Göknur Gıda, Kuzey Boru ve Etiler Gıda'nın yapacağı ödemelerin tarihleri ve hisse başına dağıtılacak tutarlar açıklandı.

KASIM AYINDA TEMETTÜ ÖDEYECEK ŞİRKETLER

Haftanın ilk temettü ödemesi 9 Kasım Pazartesi günü Göknur Gıda (GOKNR) tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, yatırımcılarına hisse başına 0,26 TL temettü dağıtacak. Açıklanan temettü verimi yüzde 2,17 olarak kaydedildi.

10 Kasım Salı günü ise Kuzey Boru (KBORU) temettü ödemesi yapacak. Şirketin hisse başına dağıtacağı kâr payı 0,02 TL olurken temettü verimi yüzde 0,21 seviyesinde bulunuyor.

Haftanın son temettü ödemesi 13 Kasım Cuma günü Etiler Gıda (ETILR) tarafından yapılacak. Şirket, hisse başına 0,02 TL temettü dağıtırken temettü verimi yüzde 0,25 olarak açıklandı.

9-13 KASIM 2026 TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Borsa kodu Ödeme tarihi Hisse başına temettü Temettü verimi Göknur Gıda GOKNR 9 Kasım 2026 0,26 TL %2,17 Kuzey Boru KBORU 10 Kasım 2026 0,02 TL %0,21 Etiler Gıda ETILR 13 Kasım 2026 0,02 TL %0,25

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