Borsa İstanbul'da işlem gören Astor Enerji (ASTOR) hissesinde 2-6 Kasım 2026 haftasının aracı kurum dağılımı belli oldu. Haftalık işlemlerde AK Yatırım üzerinden 4,45 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, HSBC 2,51 milyon lotluk net satışla ilk sırada yer aldı. Hissede haftanın en fazla net alım ve satım yapan beşer kurumunun işlemleri arasında 1,14 milyon lotluk pozitif fark oluştu.

ASTOR HİSSESİNİ EN ÇOK ALAN ARACI KURUMLAR

Astor Enerji hissesinde geçen hafta en yüksek net alım AK Yatırım üzerinden gerçekleştirildi. Kurumun 4.452.872 lotluk net alımı, alış tarafındaki toplam net lot miktarının yüzde 54,55'ini oluşturdu.

AK Yatırım'ı 1.087.736 lotla Gedik Yatırım ve 611.955 lotla OYAK Yatırım takip etti.

2-6 Kasım haftasında ASTOR hissesinde en çok net alım yapan aracı kurumlar:

Aracı Kurum Net Alım (Lot) Pay (%) Maliyet (TL) AK Yatırım 4.452.872 54,55 155,038 Gedik Yatırım 1.087.736 13,32 157,080 OYAK Yatırım 611.955 7,50 163,217 Tacirler Yatırım 568.182 6,96 171,490 TEB Yatırım 561.623 6,88 147,619 Diğer 880.968 10,79 -

Alış tarafında ilk beş aracı kurumun toplam net alımı 7.282.368 lot olarak hesaplandı.

ASTOR HİSSESİNİ EN ÇOK SATAN ARACI KURUMLAR

ASTOR hissesinde haftalık net satışlarda HSBC ilk sırada yer aldı. Kurum üzerinden 2.515.890 lotluk net satış gerçekleştirilirken, söz konusu miktar toplam net satışların yüzde 30,82'sine karşılık geldi.

HSBC'yi 1.004.365 lotla QNB Yatırım ve 989.423 lotla Ünlü Menkul Değerler izledi.

2-6 Kasım haftasında ASTOR hissesinde en çok net satış yapan aracı kurumlar:

Aracı Kurum Net Satış (Lot) Pay (%) Maliyet (TL) HSBC 2.515.890 30,82 155,907 QNB Yatırım 1.004.365 12,30 161,806 Ünlü Menkul 989.423 12,12 153,511 Yatırım Finansman 936.000 11,47 149,928 İş Yatırım 690.523 8,46 158,425 Diğer 2.027.135 24,83 -

Satış tarafında ilk beş kurumun toplam net satışı 6.136.201 lot oldu.

ASTOR'DA 1,14 MİLYON LOTLUK FARK

ASTOR hissesinin haftalık aracı kurum dağılımında ilk beş alıcı kurumun 7,28 milyon lotluk net alımına karşılık, ilk beş satıcı kurumun net satış miktarı 6,13 milyon lot olarak kaydedildi.

Böylece iki grup arasında 1.146.167 lotluk fark oluştu.

Haftalık dağılımda AK Yatırım tek başına alış tarafının yüzde 54,55'ini oluştururken, HSBC satış tarafında yüzde 30,82'lik payla ilk sırada yer aldı.

ASTOR HİSSESİ GEÇEN HAFTAYI NASIL TAMAMLADI?

Astor Enerji (ASTOR) hisseleri, 2-6 Kasım haftasını yüzde 1,64 değer kazancıyla 161,50 TL seviyesinden tamamladı. Hafta içerisinde 145,60 TL ile 171,00 TL arasında işlem gören hisse, 6 Kasım Cuma günü yüzde 8,17 yükseldi.

ASTOR'UN BİLANÇOSU YARIN BEKLENİYOR

Astor Enerji'nin 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını 9 Kasım Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) finansal raporlama takviminde de 9 aylık bilanço için son gönderim tarihi 9 Kasım olarak yer alıyor.

ARACI KURUM DAĞILIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Aracı kurum dağılımı, belirli bir dönemde hisse işlemlerinin hangi kurumlar üzerinden yoğunlaştığını gösteriyor. Ancak bu veriler müşteri emirlerini de kapsadığından, kurumların kendi portföylerine yönelik yatırım kararlarını doğrudan yansıtmıyor.

Ayrıca 1,14 milyon lotluk fark, yalnızca ilk beş alıcı ve ilk beş satıcı grubunun net işlemleri arasındaki farkı ifade ediyor. Hissenin genelinde ilave pay oluştuğu anlamına gelmiyor.

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