Borsa İstanbul'da temettü takvimi kasım ayında da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Kasım ayının ilk 15 gününde LDR Turizm, Göknur Gıda, Kuzey Boru ve Etiler Gıda olmak üzere 4 şirket hissedarlarına kâr payı ödemesi yapacak. Şirketlerin hisse başına temettü tutarları ve ödeme tarihleri belli oldu.

KASIM AYINDA HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ VERECEK?

Kasım ayının ilk temettü ödemesi 6 Kasım 2026 tarihinde LDR Turizm (LIDER) tarafından gerçekleştirilecek. Şirket, hisse başına 0,03 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü verimi yüzde 0,38 olarak açıklandı.

Listenin ikinci sırasında Göknur Gıda (GOKNR) yer alıyor. Şirketin temettü ödeme tarihi 9 Kasım 2026 olarak belirlenirken, hisse başına 0,26 TL ödeme yapılacak. Göknur Gıda'nın temettü verimi yüzde 2,17 seviyesinde bulunuyor.

Kuzey Boru (KBORU), 10 Kasım 2026 tarihinde hisse başına 0,02 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü verimi yüzde 0,21 olarak hesaplandı.

Kasım ayının ilk yarısındaki son temettü ödemesi ise Etiler Gıda (ETILR) tarafından yapılacak. Şirket, 13 Kasım 2026 tarihinde hisse başına 0,02 TL kâr payı dağıtacak. Etiler Gıda'nın temettü verimi yüzde 0,25 olarak açıklandı.

EN YÜKSEK TEMETTÜ VERİMİ GÖKNUR GIDA'DA

Kasım ayının ilk 15 gününde temettü dağıtacak şirketler arasında en yüksek temettü verimi yüzde 2,17 ile Göknur Gıda'da bulunuyor. Şirketi yüzde 0,38 ile LDR Turizm, yüzde 0,25 ile Etiler Gıda ve yüzde 0,21 ile Kuzey Boru takip ediyor.

Böylece kasım ayının ilk yarısında 4 şirket temettü ödemesiyle yatırımcılarının karşısına çıkacak.

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