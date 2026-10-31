Şirketlerden bazıları kâr payı dağıtmama kararı alırken, Ford Otomotiv ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri temettü ödemelerine ilişkin detayları açıkladı. İşte şirketlerin temettü kararları ve ödeme tarihleri…

HANGİ ŞİRKETLER TEMETTÜ DAĞITACAK?

Hafta boyunca açıklanan kararlar arasında Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) ve SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) temettü dağıtacak şirketler olarak öne çıktı.

Ford Otomotiv, hisse başına brüt 3,07 TL, net 2,6095 TL temettü ödemesi yapacağını duyurdu. Şirketin temettü ödeme tarihi 26 Kasım olarak açıklandı.

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri ise hisse başına brüt 0,0082909 TL, net 0,0070472 TL temettü dağıtacak. Şirketin temettü ödemeleri için 25 Kasım ve 23 Aralık tarihleri belirlendi.

5 ŞİRKET TEMETTÜ DAĞITMAYACAK

Hafta içerisinde temettü kararını açıklayan şirketlerden Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ULUSE), ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ICUGS), Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT), Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO) ve Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) temettü dağıtmama kararı aldı.

Böylece hafta boyunca karar açıklayan 7 şirketten 2'si temettü dağıtacağını duyururken, 5 şirket kâr payı dağıtmayacağını bildirdi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.