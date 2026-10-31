Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD), 2026 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 14 gerilerken, net dönem zararı 574 milyon lirayı aştı. Faaliyet kârlılığında da önemli düşüş kaydedildi.

SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 14 AZALDI

Özata Denizcilik'in 2026 yılının ilk 9 ayında elde ettiği satış gelirleri, geçen yılın aynı dönemindeki 2 milyar 538 milyon liradan 2 milyar 176 milyon liraya geriledi. Böylece şirketin satışları yıllık bazda yüzde 14 düşüş gösterdi.

Şirketin brüt kârı da aynı dönemde 634,1 milyon liradan 188,1 milyon liraya gerileyerek yüzde 70 azaldı.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise 725,8 milyon liradan 261,2 milyon liraya düştü. FAVÖK'teki yıllık gerileme yüzde 64 olarak gerçekleşti.

NET ZARAR 574 MİLYON LİRAYI AŞTI

Özata Denizcilik'in net dönem zararı, 2025 yılının ilk 9 ayında 70,7 milyon lira seviyesindeyken, 2026'nın aynı döneminde 574 milyon 50 bin liraya yükseldi. Böylece şirketin net zararındaki artış yüzde 712 olarak kaydedildi.

Şirketin net parasal pozisyon kazançları ise 148,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemde 41,3 milyon lira zarar açıklanmıştı.

NET BORÇ YÜZDE 18 GERİLEDİ

Şirketin bilanço verilerine bakıldığında, 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 8 milyar 484 milyon liraya ulaştı. Bu rakam, 30 Haziran 2026 dönemindeki 8 milyar 252 milyon liraya göre yüzde 3 artışa işaret etti.

Dönen varlıklar yüzde 7 artışla 2 milyar 613 milyon liraya, duran varlıklar ise yüzde 1 artışla 5 milyar 870 milyon liraya yükseldi.

Özata Denizcilik'in net borcu ise 1 milyar 245 milyon liradan 1 milyar 22 milyon liraya geriledi. Böylece net borçta çeyreklik bazda yüzde 18 düşüş yaşandı. Özkaynaklar da yüzde 1 artışla 4 milyar 828 milyon liraya çıktı.

OZATD HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Özata Denizcilik hisselerinin fiyat performansı da dikkat çekti. 10 Ağustos 2026 tarihinde 4.550 TL seviyesinde bulunan OZATD hissesi, 15 Eylül'de 4.980 TL ile dönem içindeki en yüksek seviyesini gördü.

Ancak bu tarihten sonra düşüşe geçen hisse, 30 Ekim 2026 itibarıyla 172,70 TL seviyesine kadar geriledi.

30 Ekim itibarıyla şirketin piyasa değeri 12,3 milyar TL, PD/DD oranı 2,55 ve FD/FAVÖK oranı 143,30 olarak kaydedildi. Şirketin F/K oranı ise finansal tablodaki verilerde hesaplanmadı.

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