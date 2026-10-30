SPK bülteninde yer alan karara göre uygulama, 13 Kasım 2026 seans sonuna kadar devam edecek.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ÖZKAYNAK ESNETMESİ DEVAM EDECEK

SPK'nın 2026/78 sayılı bülteninde yayımlanan duyuruya göre Kurul Karar Organı, 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1918 sayılı kararıyla mevcut tedbirin devam etmesine karar verdi.

Borsa İstanbul AŞ piyasalarında yaşanan gelişmeler dikkate alınarak alınan karar kapsamında, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulama 13 Kasım 2026 tarihi seans sonuna kadar sürdürülecek.

DAHA ÖNCE ALINAN KARARIN SÜRESİ UZATILDI

Söz konusu uygulama, SPK'nın 3 Ekim 2026 tarihli ve 2026/68 sayılı bülteninde duyurulmuştu. Yeni kararla birlikte yatırımcıların kredili işlemlerinde özkaynak oranına yönelik esnek uygulamanın süresi uzatılmış oldu.