Borsa İstanbul, sözleşmenin ürün tedarikine yönelik olduğunu ve Barikat'ın sistemlerine ya da bilgilerine erişiminin bulunmadığını bildirdi.

BORSA İSTANBUL İLE BARİKAT ARASINDAKİ SÖZLEŞME SONA ERDİ

Borsa İstanbul Grubu, bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan haberlerin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ ile sözleşme ilişkisinin 2017 yılında başladığı belirtildi. Şirketin ortaklık yapısının değiştiğinin öğrenilmesi üzerine kurum içi fesih süreçlerinin başlatıldığı ve sözleşmenin süresinden önce sona erdirildiği aktarıldı.

BORSA İSTANBUL'DAN SİSTEM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul Grubu, sözleşmenin kapsamına ve kurumların bilgi sistemlerine erişim iddialarına da açıklık getirdi.

Söz konusu sözleşmenin yalnızca ürün tedarikine yönelik olduğu belirtilirken, temin edilen ürünlerin uluslararası kabul görmüş firmalara ait olduğu vurgulandı.

Borsa İstanbul'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Adı geçen şirket ile yapılan sözleşme ürün tedarikine yönelik olup alınan ürünler uluslararası kabul görmüş firmaların ürünleridir. Barikat İnternet Güvenliği Bilişim Ticaret AŞ tarafından kurumlarımızın herhangi bir bilgisine ya da sistemine ulaşılması hiçbir şekilde söz konusu değildir.”