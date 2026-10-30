Şirket, mevcut ekonomik koşullar ve yatırım programının finansman ihtiyacını gerekçe göstererek ortaklarına temettü dağıtmamayı ve dönem kârını olağanüstü yedeklere aktarmayı teklif etti.

TLMAN'DAN TEMETTÜ DAĞITMAMA KARARI

Trabzon Liman İşletmeciliği, 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kârın dağıtılmaması yönünde karar aldı. KAP üzerinden yapılan açıklamada, mevcut ekonomik koşulların ve şirketin yatırım programının finansmanının dikkate alındığı belirtildi.

Şirket yönetimi, dönem kârının olağanüstü yedeklere aktarılmasını ve kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasını kararlaştırdı.

SON KARAR GENEL KURUL'DA VERİLECEK

TLMAN'ın kâr dağıtmama yönündeki teklifi henüz Genel Kurul onayına sunulacak. Teklifin kabul edilmesi halinde şirket, 2025 yılı faaliyetlerinden elde ettiği kârdan ortaklarına temettü ödemesi yapmayacak.

Şirketin KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kârın mevcut ekonomik koşullar ve yatırım programı finansmanı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımı yapılmamasına ve dönem kârının olağanüstü yedeklere aktarılmasını; kâr dağıtılmamasına ilişkin teklifimizin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

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