Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre şirket payları, 2 Kasım 2026 Pazartesi gününden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak.

TRHOL HİSSELERİ YAKIN İZLEME PAZARI'NA GEÇİYOR

Borsa İstanbul A.Ş., pazar değişikliğine ilişkin kararını KAP üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, Borsa İstanbul Alt Pazar'da işlem gören TERA Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarının 2 Kasım 2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'na alınacağı bildirildi.

Böylece TRHOL hisseleri, belirtilen tarihten itibaren Alt Pazar yerine Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecek.

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