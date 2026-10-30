Şirketin yılın ilk dokuz ayında net dönem zararı 577,3 milyon TL oldu. Satış gelirleri yıllık bazda yüzde 4, brüt kârı ve FAVÖK'ü ise yüzde 13 arttı.

TRILC'NİN SATIŞLARI VE FAVÖK'Ü YÜKSELDİ

Findtables tarafından paylaşılan 30 Ekim 2026 tarihli finansal özet raporuna göre Türk İlaç ve Serum Sanayi'nin 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemindeki satışları 3 milyar 630 milyon 931 bin TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar 491 milyon 814 bin TL seviyesine göre yüzde 4 yükseldi.

Şirketin brüt kârı 1 milyar 195 milyon 431 bin TL'ye ulaşırken yıllık artış yüzde 13 oldu. FAVÖK ise 778 milyon 880 bin TL olarak kaydedildi. Bu kalemde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış görüldü.

TRILC 9 AYDA 577,3 MİLYON TL ZARAR AÇIKLADI

Şirketin net dönem zararı 2026 yılının ilk dokuz ayında 577 milyon 273 bin TL oldu. TRILC, 2025 yılının aynı döneminde 641 milyon 760 bin TL net zarar açıklamıştı.

Böylece şirketin net zararı geçen yılın aynı dönemine kıyasla azaldı. Net parasal pozisyon kazançları ve kayıpları kalemi ise 2026/9 döneminde 250 milyon 37 bin TL negatif olarak gerçekleşti.

ŞİRKETİN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 32 GERİLEDİ

TRILC'nin bilanço verilerinde de çeyreklik dönemde değişim yaşandı. 30 Eylül 2026 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 8 milyar 537 milyon 450 bin TL olarak hesaplandı. Bu tutar, 30 Haziran 2026'ya göre yüzde 6 düşüşe işaret etti.

Şirketin net borcu yüzde 4 azalarak 4 milyar 341 milyon 80 bin TL'ye gerilerken, özkaynakları yüzde 32 düşüşle 1 milyar 433 milyon 677 bin TL oldu.

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