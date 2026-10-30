Dünya Holding A.Ş. (DUNYH), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri yıllık bazda yüzde 957 artarak 264,1 milyon TL'ye yükselirken, net dönem zararı 1 milyar 410 milyon TL'yi aştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 429,1 milyon TL net kâr açıklamıştı.

DUNYH'NİN SATIŞLARI YÜZDE 957 ARTTI

Findtables tarafından paylaşılan 30 Ekim 2026 tarihli finansal özet raporuna göre Dünya Holding'in 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde satış gelirleri 264 milyon 108 bin 708 TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 24 milyon 987 bin 926 TL'ye kıyasla yüzde 957 yükseldi.

Şirketin brüt kârı da yıllık bazda yüzde 147 artışla 12 milyon 196 bin 432 TL'ye ulaştı.

Buna karşın FAVÖK, 1 milyon 918 bin 324 TL negatif olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde bu kalem 21 milyon 293 bin 954 TL negatif seviyesindeydi.

DUNYH 9 AYDA 1,4 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLADI

Dünya Holding'in net dönem sonucu, geçen yılın aynı dönemindeki 429 milyon 114 bin 747 TL kârdan 2026 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 410 milyon 636 bin 363 TL zarara döndü.

Şirketin net parasal pozisyon kazançları ve kayıpları kalemi de 402 milyon 126 bin 687 TL negatif olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 55 milyon 320 bin 309 TL negatif seviyesindeydi.

ŞİRKETİN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 70 GERİLEDİ

DUNYH'nin bilanço verilerinde de dikkat çeken değişimler yaşandı. Şirketin 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 710 milyon 179 bin 353 TL oldu. Bu tutar, 30 Haziran 2026'daki 1 milyar 969 milyon 997 bin 98 TL seviyesine göre yüzde 64 düşüş gösterdi.

Şirketin özkaynakları ise aynı dönemde yüzde 70 azalarak 542 milyon 30 bin 364 TL'ye geriledi. Net borç kalemi 399 milyon 77 bin 271 TL negatif olarak kaydedildi.

DUNYH 2026/9 FİNANSAL SONUÇLARI

Finansal gösterge 2026/9 2025/9 Değişim Satışlar 264,1 milyon TL 25 milyon TL +%957 Brüt kâr 12,2 milyon TL 4,9 milyon TL +%147 FAVÖK -1,9 milyon TL -21,3 milyon TL — Net dönem kârı/zararı -1,41 milyar TL 429,1 milyon TL — Net parasal pozisyon -402,1 milyon TL -55,3 milyon TL -%627

DUNYH hisseleri günü tabanla kapattı. Hisseler yüzde 10'luk düşüş ile 11,79 TL'den kapattı.

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