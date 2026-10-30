Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin yılın ilk dokuz ayında satış gelirleri yıllık bazda yüzde 35 gerilerken net dönem zararı 440,6 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 51,8 milyon TL zarar açıklayan şirketin zararındaki artış dikkat çekti.

Finansal tabloda net dönem zararındaki yıllık değişim yüzde 750 olarak gösterildi. Böylece şirketin zararında geçen yılın aynı dönemine kıyasla dikkat çekici bir artış kaydedildi.

BEGYO'NUN SATIŞLARI YÜZDE 35 AZALDI

Findtables tarafından paylaşılan 30 Ekim 2026 tarihli finansal özet raporuna göre Batı Ege GYO'nun 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde satış gelirleri 105 milyon 922 bin 729 TL olarak gerçekleşti. Şirketin satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 164 milyon 35 bin 178 TL seviyesine göre yüzde 35 azaldı.

Şirketin brüt kârı da yıllık bazda yüzde 20 düşüşle 68 milyon 154 bin 153 TL'ye geriledi. FAVÖK ise yüzde 19 azalarak 51 milyon 74 bin 288 TL oldu.

BEGYO'NUN 9 AYLIK ZARARI 440,6 MİLYON TL

Batı Ege GYO, 2026 yılının ilk dokuz ayında 440 milyon 626 bin 429 TL net dönem zararı açıkladı. Şirketin 2025 yılının aynı dönemindeki net zararı 51 milyon 814 bin 2 TL seviyesindeydi.

Böylece şirketin net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde arttı. Net parasal pozisyon kazançları ve kayıpları kalemi ise 3 milyon 597 bin 455 TL negatif olarak kaydedildi.

ŞİRKETİN ÖZKAYNAKLARI YÜZDE 3 GERİLEDİ

BEGYO'nun 30 Eylül 2026 itibarıyla toplam varlıkları 6 milyar 311 milyon 512 bin 863 TL oldu. Şirketin toplam varlıkları, 30 Haziran 2026 tarihindeki 6 milyar 321 milyon 815 bin 257 TL seviyesine göre yaklaşık yüzde 0,2 geriledi.

Şirketin net borcu 14 milyon 549 bin 612 TL negatif olarak gösterilirken, özkaynakları 5 milyar 923 milyon 201 bin 165 TL olarak gerçekleşti. Özkaynaklarda önceki çeyreğe göre yüzde 3 düşüş yaşandı.

BEGYO 2026/9 FİNANSAL SONUÇLARI

Finansal gösterge 2026/9 2025/9 Değişim Satışlar 105,9 milyon TL 164 milyon TL -%35 Brüt kâr 68,2 milyon TL 85,4 milyon TL -%20 FAVÖK 51,1 milyon TL 63,1 milyon TL -%19 Net dönem zararı 440,6 milyon TL 51,8 milyon TL — Net parasal pozisyon -3,6 milyon TL -178,4 milyon TL —

BEGYO hisseleri kapanışı yüzde 4,72'lik düşüş ile 3,03 TL'den yaptı.

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