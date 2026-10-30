Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 3,4 milyar TL zarar kaydederken hasılatında da yıllık bazda yüzde 45 düşüş yaşadı. Bilanço açıklamasının ardından Deniz Yatırım, VESBE hissesi için hedef fiyatını aşağı yönlü revize etti.

VESBE 9 AYDA 3,4 MİLYAR TL ZARAR AÇIKLADI

Vestel Beyaz Eşya, 1 Ocak-30 Eylül 2026 döneminde toplam 3 milyar 401 milyon 709 bin TL net zarar açıkladı. Şirket, 2025 yılının aynı döneminde 4 milyar 316 milyon 324 bin TL zarar bildirmişti.

Şirketin 2026 yılının üçüncü çeyreğindeki net zararı ise 997 milyon 548 bin TL olarak gerçekleşti. VESBE'nin hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azalırken, özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 2 geriledi.

DENİZ YATIRIM VESBE HEDEF FİYATINI DÜŞÜRDÜ

Deniz Yatırım, Vestel Beyaz Eşya (VESBE) hisselerine yönelik hedef fiyatını 8 TL'den 5,50 TL'ye indirdi. Aracı kurum, hisse için tavsiyesini ise “Tut” seviyesinde korudu.

30 Ekim 2026 tarihli değerlendirmede VESBE'nin son fiyatı 2,85 TL olarak belirtilirken, yeni hedef fiyat üzerinden yüzde 92,98 prim potansiyeli hesaplandı.

VESBE İÇİN DENİZ YATIRIM'IN HEDEF FİYATI

Veri Açıklama Aracı kurum Deniz Yatırım Hisse VESBE Yeni hedef fiyat 5,50 TL Önceki hedef fiyat 8,00 TL Son fiyat 2,85 TL Tavsiye Tut Prim potansiyeli %92,98 Açıklanma tarihi 30 Ekim 2026

Deniz Yatırım'ın güncel değerlendirmesiyle birlikte VESBE için hedef fiyat 2,50 TL aşağı çekilmiş oldu. Buna karşın aracı kurum, mevcut fiyat üzerinden yüzde 92,98 yükseliş potansiyeli öngörerek “Tut” tavsiyesini sürdürdü.

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